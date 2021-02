Atlanti összefogás kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

2021. február 19. 20:49

Az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak össze kell fognia az éghajlatváltozás elleni küzdelemben - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke pénteken a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia online fórumán.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta, biztos abban, hogy az unió által 2050-ig elérni kívánt nulla károsanyag-kibocsátás megvalósítása iránti közös transzatlanti elkötelezettség új globális mércévé tenné a klímasemlegességet.



Az éghajlatváltozás elleni sikeres globális küzdelemhez másokra is szükség van. Minden országnak meg kell felelni az ambícióknak Dél-Koreától Japánig, Dél-Afrikától Kínáig - mondta.



A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy az uniónak és az Egyesült Államoknak létre kell hozniuk a digitális piac új keretrendszerét, hogy korlátozzák a nagy technológiai vállalatok világszintű befolyását.



"Együtt létrehozhatnánk egy digitális gazdaságra vonatkozó új, világszerte érvényes szabálykönyvet, amely az értékeinken, az emberi jogokon, a pluralizmuson, a befogadáson és a magánélet védelmén alapulna" - fogalmazott.



Véleménye szerint biztosítani kell, hogy ami a valós világban törvényellenes, az az online világban is illegális legyen. Világos követelményekre van szükség, az internetes cégeknek pedig vállalniuk kell a felelősséget az általuk terjesztett, népszerűsített és az eltávolított tartalmakért is. Nem hagyható a demokráciáira hatást gyakorló döntéseket emberi felügyelet nélkül működő számítógépes programokra vagy a Szilícium-völgy tanácstermeiben ülőkre - tette hozzá von der Leyen.



Charles Michel, az Európai Unió tagországainak vezetőit tömörítő Tanács elnöke beszédében hangsúlyozta, az elmúlt hetvenöt évben Európa és az Egyesült Államok kapcsolata képezte a szabályokon alapuló nemzetközi rend gerincét. Ezt a partnerséget számos pillér támasztja alá, egyebek mellett a NATO jelentette biztonsági és védelmi szövetség, valamint az erős gazdasági együttműködés. Kijelentette, a jelenlegi, kihívásokkal teli időszak elengedhetetlenné teszi a transzatlanti szövetség megerősítését egy új paktum létrehozásával, amelynek az emberi méltóság, a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság alkotják a saroköveit.



"Erős partnerséghez erős partnerekre van szükség. Erősíteni kell stratégiai cselekvőképességünket közös értékeinkért, a nagyobb jólétért és a biztonságért" - tette hozzá az Európai Tanács elnöke.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a fórumon elmondott beszédében arra figyelmeztetett, hogy a NATO szövetséges országainak és partnereiknek szorosabb kapcsolatot kell kialakítaniuk egymással, mivel Kína erősödésének következményei vannak a transzatlanti biztonságra, a szövetségesek jólétére és életmódjukra egyaránt.

Stoltenberg - nato.int



"A NATO-nak el kell mélyítenie kapcsolatait olyan szoros partnerekkel, mint Ausztrália és Japán, és új partnereket kell szereznie szerte a világon" - fogalmazott.



Kijelentette: úgy Kína, mint Oroszország a nemzetközi rend ellen küzdenek, megpróbálják átírni a szabályokat saját érdekeik szerint. Európának és Észak-Amerikának meg kell védenie a nemzetközi szabályokon alapuló rendet, amelyet a tekintélyelvű hatalmak megkérdőjeleznek.



"Csak összehangolt cselekvéssel ösztönözhetünk másokat a szabályok betartására. Most történelmi lehetőségünk van egy erősebb szövetség felépítésére, a bizalom visszaszerzésére és egységünk megszilárdítására" - hangsúlyozta a NATO-főtitkár.

MTI