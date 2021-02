Csehi Zoltánt jelöli a kormány az Európai Unió Bíróságának bírói tisztségére

2021. február 19. 21:28

A kormány az uniós törvényszéki bírói posztot betöltő Csehi Zoltánt jelöli az Európai Unió Bíróságának bírói tisztségére.

Csehi Zoltán - MTI/Máthé Zoltán

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) által az MTI-hez péntek este eljuttatott közlemény szerint e tisztséget 2004 óta Juhász Endre töltötte be.



Kifejtették: 2004 óta változatlanul a kormány joga és felelőssége az Európai Unió bíróságára és törvényszékére való jelölés. Ezzel összhangban az Országgyűlésről szóló törvény értelmében az Európai Unió Bírósága magyar tagjainak személyére a kormány tesz javaslatot, a jelöltet az Országgyűlés meghallgathatja. Csehi Zoltánt az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága hétfői ülésén meghallgatta és támogatta - írták.



A közlemény szerint Csehi Zoltán csaknem harmincéves tudományos és egyetemi oktatói pályafutást maga mögött hagyva, 2016 óta az Európai Unió Törvényszékének bírája. Előtte hosszú évekig tanszékvezető egyetemi tanár volt Magyarországon és vendégoktató a Lyoni Katolikus Egyetemen. Hét könyv, több mint 150 jogi tanulmány és számos egyéb szakmai közlemény szerzője.



2016-ban történt kinevezését megelőzően ugyancsak támogatta jelölését az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága, emellett alkalmasságáról pozitív véleményt adott az úgynevezett 255. cikk szerinti bizottság is. Ez utóbbi testületet - amelynek tagjai többek között korábbi tagállami legfelsőbb bírósági és alkotmánybírósági elnökök és korább európai bírósági bírák - a lisszaboni szerződéssel hozták létre a tagállamok abból a célból, hogy a bírójelöltek szakmai megfelelőségét garantálja.



Az IM kitért arra is, "bevett gyakorlat", hogy a tagállamok kormányai az Európai Unió Bíróságába olyan jelöltet állítanak, aki azt megelőzően az Európai Unió Törvényszékén töltött be bírói tisztséget és így jól ismeri az intézmény működését. Az Európai Unió Bíróságának jelenlegi elnöke, valamint hat másik tagja is törvényszéki bíró volt a bíróságra történő kinevezését megelőzően - jegyezték meg.



MTI