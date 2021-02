Dömötör: egyetlen európai országban sincs hosszabb mratórium, mint nálunk

2021. február 20. 10:09

Egyetlen európai országban sincs hosszabb időtartamú hiteltörlesztési moratórium, mint Magyarországon, a magyar program 15 hónapig nyújt segítséget a családoknak - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban szombaton.

Dömötör Csaba közölte: a moratórium a hazai 2,7 millió hitelszerződés jóval több mint felét érinti, a családokon túl több mint félmillió magyar vállalkozásnak jelent nagy segítséget. A kormány azért döntött erről, mert meg kell akadályozni, hogy a vírus a családok megélhetését veszélyeztesse. "Egyetlen bajba jutott családot sem hagyhatunk az út szélén" - jelentette ki.

Más országokban is döntöttek moratóriumról, de egyetlen országban sem szól ez hosszabb időre, mint Magyarországon. Kiemelte: fontos körülmény, hogy a moratórium szabályai annak lejártát követően is védik azokat, akik élnek vele. Így a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint a válság előtt. Nem változhat a kamatozás, csak abban az esetben, ha az eredeti szerződés is változó kamatozásról szólt - sorolta az államtitkár. Szintén segítség, hogy nem lehet kamatos kamatot felszámítani, így a moratórium időtartama később nem magasabb törlesztőrészletet, hanem hosszabb futamidőt jelent.

Kitért arra: a moratórium a gazdasági újraindítási akcióterv egyik legfontosabb pontja. Abban segíti a magyar gazdaságot, hogy a járvány után újabb szinteket lépjen. Azon lesznek, hogy ez így legyen - mondta.

MTI