Így lángolt Barcelona egy rapper letartóztatása miatt

2021. február 20. 14:48

Negyedik éjszaka folytatódtak a zavargások Barcelonában, és más spanyol nagyvárosokban. Ezrek követelték ismét az utcákon a héten őrizetbe vett spanyol rapper szabadon engedését. Pablo Hászelt egyebek mellett a monarchia megsértésével, és a terrorizmus dicsőítésével vádolják. A kedd óta tartó rendbontásokban már több mint százan sebesültek meg – közölte az M1 Híradó.

Szemeteskonténerekkel barikádozták el az utat a tüntetők Barcelonában péntek éjjel, majd fel is gyújtották a tárolókat.

Negyedik éjszakai folytatódtak a zavargások a katalán fővárosban. A rendbontók most is több bankfiók kirakatát betörték, behatoltak az épületekbe és megpróbálták azokat is felgyújtani.

Nem sokkal korábban több ezren vonultak az utcákra Barcelonában, és továbbra is a héten őrizetbe vett rapper szabadon engedését követelték.

Pablo Hászel rappert 2018-ban ítélték 9 hónap börtönre mert nyíltan dicsőítette a terrorizmust, egyebek mellett az Al-Kaidát, és az ETA baszk szeparatista terrorszervezetet, valamint dalszövegeiben becsmérelte, kigúnyolta a monarchiát.

Az előadónak múlt pénteken kellett volna jelentkeznie a rendőrségen, hogy megkezdje a börtönbüntetését, ő azonban inkább elbarikádozta magát egy katalán egyetemen. Hétfőn már túszokat is ejtett, és rátámadt a kiérkező rendőrökre, akik azonban elfogták és őrizetbe vették.

A rapper ügye heves vitát váltott ki Spanyolországban a szólásszabadságról, több világhírű művész is kiállt a zenész mellett, köztük az Oscar-díjas Javier Bardem és Pedro Almodóvar rendező is, de a közvélemény nagy része elítéli a tetteit.

Pénteken azonban nemcsak Barcelonában, hanem más katalán nagyvárosokban is erőszakba torkollottak a tüntetések.

A rendbontók sok helyen kövekkel, építési törmelékkel, szeméttel dobálták a rendőröket, akik gumilövedékkel oszlatták a tömeget.

A zavargások kezdete óta már több mint 80 embert vettek őrizetbe a hatóságok, és több mint 100-an sebesültek meg az összecsapásokban.

hirado.hu - M1