Australian Open - Oszaka a női bajnok

2021. február 20. 16:13

A japán Oszaka Naomi nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben két sima szettben legyőzte az amerikai Jennifer Bradyt.

A 23 éves Oszaka már megízlelhette a sikert a Rod Laver Arenában, amikor a 2019-es fináléban megverte a cseh Petra Kvitovát. Az idén a 24. Grand Slam-címére hajtó Serena Williamset verte az elődöntőben, és mellette szólt az is, hogy az elmúlt öt keménypályás GS-tornából hármat megnyert, illetve hogy eddigi három GS-fináléjában egyszer sem kapott ki.

A két évvel idősebb Brady első GS-döntőjére készült azok után, hogy balszerencséjére szigorú karanténba kényszerült Ausztráliába érkezésekor - mivel fertőzöttel utazott egy repülőgépen -, és két hétig a szobáját sem hagyhatta el. A pennsylvaniai teniszező eddig mindössze egy tornát nyert meg, tavaly Lexingtonban.

Oszaka és Brady korábban háromszor találkozott, az első meccset 2014-ben még az amerikai nyerte, a többi kettőn viszont a japán diadalmaskodott. Legutóbb a tavalyi US Open elődöntőjében csaptak össze, akkor Oszaka 7:6, 3:6, 6:3-mal jutott tovább, majd a New York-i trófeát is bezsebelte.

A szombati csatában - amelyre a koronavírus-járvány miatt csak 7500 nézőt engedtek be - a húsz mérkőzés óta veretlen ázsiai kihasználta a meccs első bréklabdáját (3:1), csakhogy a szintén keményen ütő Brady rögtön visszazárkózott. A következő bréklabda már egyben szettlabda is volt, amellyel Oszaka - aki tavaly a világ legjobban kereső női sportolója volt - élni tudott, így 45 perc alatt játszmaelőnybe került.

A folytatásban az oszakai játékos villámgyorsan 4:0-ra meglépett, majd a WTA-rangsorban 24. Brady - aki egyre többet bizonytalankodott - egy bréket le tudott dolgozni. Az amerikai 2:5-nél még egyszer hozta az adogatását, de ezután az ellenállhatatlan formába lendült japán semmire kiszerválta a meccset, amely 1 óra 17 percig tartott.

A negyedik Grand Slam-diadalát begyűjtő Oszaka pályafutása hetedik serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 2,75 millió ausztrál dollárt (619 millió forint) kapott. Az ex-világelső hétfőtől második lesz a világranglistán, megelőzve a román Simona Halepet.

A meccs után Oszaka kijelentette, rengeteget jelentett neki az az energia, amit a nézőktől kapott, hiszen tavaly az amerikai nyílt bajnokságot zárt kapuk mögött nyerte meg.

"Szeretek a pillanatnak élni, így most semmiképpen nem gondolkodok hosszú távon arra, mennyi Grand Slamet nyerhetek még. A következő cél az ötödik trófea megszerzése lesz" - mondta a japán játékos. Hozzátette, nem szeretne magára fölöslegesen nagy nyomást rakni, nem szeretne túl nagy elvárásokat támasztani magával szemben, de ha eljön az ideje, biztosan fog még nagy tornát nyerni.

"A tavalyi US Open elődöntője után mindenkinek mondtam, hogy Jennifer még problémát okozhat, és igazam volt. Nagyon jól látom, mennyit fejlődött az elmúlt hónapokban" - mondta döntőbeli riválisáról Oszaka, aki Szeles Mónika remek szériája óta az első női teniszező, aki pályafutása első négy Grand Slam-tornadöntőjéből mindet megnyerte. A férfiaknál Roger Federer volt erre képes.

A döntő vesztese, Jennifer Brady a karanténba kényszerített 72 teniszező közül az egyetlen, aki egyesben versenyben volt a torna második hetében is. Meglátása szerint a szokatlan szünet jót tett neki, mivel testileg és lelkileg is kipihente magát.

"Ez volt életem első Grand Slam-döntője. Lehet, hogy megnyertem volna, ha nem vagyok karanténban, bár nem hiszem, hogy ez jelentősen hátráltatott" - nyilatkozta. Hozzátette, olyan önbizalommal távozik, amilyenre soha nem volt példa.

"Szerintem abszolút elérhető számomra a Grand Slam-tornagyőzelem, hiszen kiderült, hogy ehhez a szinthez tartozom" - vélekedett Brady, aki 11 helyet előre lép a világranglistán, amin hétfőtől a 13. lesz.

"A meccsen természetesen ideges voltam, és nem a saját utamat jártam, de ez normális. Más érzés volt, mint amire számítottam. Egy évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy ez lehetséges" - magyarázta. Saját maga szerint a fejlődése annak köszönhető, hogy 2019 óta Michael Geserer edzővel dolgozik együtt, és az élmezőnyhöz tartozó játékosokkal gyakorol.

Hozzátette, a finálénak minden percét élvezte, főleg, hogy nézők előtt játszhattak. A vereség miatt szomorú, de a tornán nyújtott teljesítményével elégedett. Brady azt is elárulta, a következő néhány napban nem fog edzeni, sőt még teniszlabdát sem akar látni.

Oszakáról elmondta, amikor kellett, nagyon jól játszott és pontosan ütött.

"Rendkívül agresszíven játszik, és nagy nyomást gyakorol az ellenfeleire, hogy jól teljesítsenek, erre nem minden teniszező képest" - magyarázta. Hozzáfűzte, inspirációt jelent mindannyiuk számára, amit a japán a sportágért tesz.

"Remélem, a fiatal lányok figyelik őt otthonról, és ihletet kapnak attól, amit csinál" - szögezte le.



Eredmény, döntő:

nők:



Oszaka Naomi (japán, 3.)-Jennifer Brady (amerikai, 22.) 6:4, 6:3



Az elmúlt tíz év döntői:



2011: Kim Clijsters (belga)-Li Na (kínai) 3:6, 6:3, 6:3

2012: Viktorija Azarenka (fehérorosz)-Marija Sarapova (orosz) 6:3, 6:0

2013: Azarenka-Li 4:6, 6:4, 6:3

2014: Li-Dominika Cibulkova (szlovák) 7:6 (7-3), 6:0

2015: Serena Williams (amerikai)-Sarapova 6:3, 7:6 (7-5)

2016: Angelique Kerber (német)-S. Williams 6:4, 3:6, 6:3

2017: S. Williams-Venus Williams 6:4, 6:4

2018: Caroline Wozniacki (dán)-Simona Halep (román) 7:6 (7-2), 3:6, 6:4

2019: Oszaka Naomi (japán)-Petra Kvitova (cseh) 7:6 (7-2), 5:7, 6:4

2020: Sofia Kenin (amerikai)-Garbine Muguruza (spanyol) 4:6, 6:2, 6:2

2021: Oszaka-Jennifer Brady (amerikai) 6:4, 6:3



MTI