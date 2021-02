A második orosz vakcinaszállítmány úton van Magyarországra

2021. február 20. 21:21

Úton van Magyarországra az újabb, második orosz vakcinaszállítmány. Szentpétervárról indult egy kamion százezer adag oltóanyaggal. Az orosz vakcinával egy ideje már oltanak itthon, és jók a tapasztalatok. A Semmelweis Egyetem rektorát, Merkely Bélát is ezzel oltották be. Ő, és más szakemberek is azt hangsúlyozzák, hogy az orosz és a kínai vakcina is ugyanolyan megbízható és biztonságos, mint a korábbiak – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyarország összesen kétmillió adag, vagyis egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vásárolt Oroszországtól. Február elején már meg is érkezett az első 40 ezer adag. Azóta is folyamatos az oltás a Szputnyikkal.

Az orosz már a negyedik Magyarországon alkalmazott vakcina. Csütörtökön a Semmelweis Egyetem rektorát is ezzel oltották be. Merkely Béla akkor hangsúlyozta: azért választotta az orosz oltóanyagot, mert az egyetem vezetése ezzel is szeretné felhívni a figyelmet az oltások biztonságosságára.

Közben itthon hamarosan megkezdődhet a kínai vakcina alkalmazása is. A Sinopharm ugyanis megfelelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatain.

„Tehát, minden hazánkban elérhető oltóanyag megbízható és hatásos” – mondta Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Kiemelte, a Magyarországra érkező koronavírus vakcinák különbözőek, de mindegyik megakadályozza, hogy a beoltottak kórházba kerüljenek, vagy meghaljanak a koronavírus miatt.

Mindeközben szombaton is folytatódott az oltások beadása szerte az országban.

Az orosz vakcinával már oltanak egy ideje és a tapasztalatok is jók. Azok a 60 és 75 év közöttiek kapják ezt az oltóanyagot, akiknek nincs krónikus betegségük.

Ebből is kettő adag kell, 21 napos különbséggel, a teljes védettség ezután alakul ki.

Szombaton a szekszárdi kórházban gördülékenyen haladt a munka. A beoltottakat az előírás szerint 30 percig megfigyelték. Ha nem lépett fel semmilyen oltási reakció, a harminc per elteltével elhagyhatta a kórházat a beoltott.

Miskolcon is gyorsan haladtak. A Szputnyik vakcinával a tervek szerint négy nap alatt 1300 embert oltanak be. Az eddigi tapasztalatok jók. Itt is olyanok kapják meg a vakcinát, akik 60 évnél idősebbek, és nincs krónikus betegségük.

Az oltás nem fáj, és később sem kellemetlen. Szinte mindenki így nyilatkozott az M1-nek Tatabányán is. A Szent Borbála kórházban szombaton több mint háromszázan kapták meg az orosz vakcinát.

Balassagyarmaton is egész nap zajlott az oltás. Hetvenöt ember kapta meg a Szputnyikot. Salgótarjánban pedig már pénteken elkezdték beadni az orosz vakcinát.

Senkinél sem jelentkezett oltási reakció.

Veszprém megyében nagy az oltási kedv, sokan jelentkeznek vakcináért. A hétvégén itt összesen 655 embert oltanak be a Szputnyikkal.

Bujdosó László, a Csolnoky Ferenc Kórház kórházhigiénikus főorvosa szerint, az emberek szeretnének minél előtt visszakapni a régi életüket, ehhez pedig a vakcinára van szükség.

Budapesten több helyen is zajlott a Szputnyik vakcina beadása. A Dél-pesti Centrumkórházban este hét óráig oltottak, kétszáz ember került sorra.

A Szent Imre kórházban jelenleg a korábbi oltásszám másfélszeresét teljesítik. A tervek szerint négy nap alatt több mint ezerötszáz embert oltanak be, különböző vakcinákkal.

A Szputynyik-V vakcina a világon elsőként kifejlesztett koronavírus elleni vakcina. A második dózis után több mint 95 százalékos védelmet nyújt. Magyarország kétmillió adagról kötött szerződést Oroszországgal.

hirado.hu - M1