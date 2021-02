Tállai: 70 ezer vállalkozó utoljára nyújt be önállóan áfabevallást a héten

2021. február 21. 09:42

Az idén utoljára kénytelen az adóhatóság hathatós segítsége nélkül elkészíteni áfabevallását az a 70 ezer vállalkozás, amely csütörtökig teljesítheti éves áfabevallási kötelezettségét - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

E cégeket jövőre már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik a bevallás kiajánlott tervezetét - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az idei év az adminisztráció-csökkentés egyik legfontosabb mérföldköve lesz - hangsúlyozta.

Miután a kormány a családokat és a lakosságot már 2017-ben, az e-szja bevezetésével megszabadította a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésének a nyűgétől, 2021-ben a vállalkozókon a sor - mondta az államtitkár.

Idén nyártól az adóhivatal áfabevallás-tervezetet ajánl ki az érintetteknek, ami évente mintegy félmillió vállalkozásnak jelent könnyebbséget. Először a 2021. júliusról szóló havi áfabevallás tervezetét ajánlja ki a hivatal - jegyezte meg.

Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak - emelte ki Tállai András.

Az idén debütáló szolgáltatás a mellett, hogy versenyképességi szempontból is nagy előnyt jelent más országokkal szemben, segítheti a gazdaság újra nyitását is, hiszen az adó-adminisztráció csökkentésével, valamint a digitális átállás egyre erőteljesebbé válásával nemcsak időt, hanem pénzt is takaríthatnak meg a vállalkozások - magyarázta az államtitkár.

A NAV a saját nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatokat, például az online számla és pénztárgép adatokat ajánlja ki elektronikusan. A rendszer a számlák adatait tételsoronként megmutatja, továbbá biztosítja az adómértéknek (5-18-27 százalék) vagy mentességnek megfelelő összesítést, valamint a fordított adózás alá tartozó számlák adatának megjelenítését - sorolta Tállai András.

A NAV új szolgáltatása ezért egyrészt lehetővé teszi a cég saját ügyvitelének a digitalizálását, másrészt nagymértékben csökkenti a vállalkozások, illetve a könyvelők adminisztrációját már önmagában azáltal is, hogy az adóhivataltól érkező pontos adatok állnak majd a rendelkezésükre - részletezte az államtitkár.

MTI