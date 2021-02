A Momentum Mozgalom bejelentette miniszterelnök-jelöltjét

2021. február 21. 17:40

Fekete-Győr Andrást jelentették be a Momentum miniszterelnök-jelöltjeként a Facebook élő adásában – olvasható a Mandiner cikkében.

Fekete-Győr András 31 éves jogász 2014 óta vesz részt az országos politikában.

A 2018-as választásokon pártja listáját vezette, de a Mozgalom nem szerzett mandátumot. Indulását a szocialista Kunhalmi Ágnes korábban már elkotyogta: „Azt hiszem, hogy a Fekete-Győr András és a Jakab Péter jelentették be, hogy elindulnak...” – mondta ekkor. „Fekete-Győr András még nem. Februárban fogjuk” – vágott közbe Orosz Anna.

„Minden magyar embernek beleszólása van a saját jövőjébe. Magyarország helye nem a diktatúrák, hanem a nyugati demokráciák között van”– mondta miniszterelnök-jelöltként Fekete-Győr András aki Új Magyarország Tervnek nevezte el a Fidesz utáni világot megteremtő programját, melyben többek között heti négy napos munkaidőről, szélerőművekről, elektromos autókról, magyar invenciók és találmányokról beszélt és norvég mintára közösségi részvénytulajdonról tett említést. Az Új Magyarország program mindenkinek ismerős lehet, aki követi Gyurcsány Ferenc tevékenységét, 2006-ban ugyanezzel a címmel jelentette be terveit.

Végezetül legfontosabb feladatnak a szivárványcsaládok elismertetését tartotta.

A bejegyzésben azt írták: 2022 nem szólhat csak Orbán Viktor leváltásáról. "Van egy ennél fontosabb feladatunk is, hogy felépítsünk egy új, 21. századi Magyarországot" - hangsúlyozták.

Hozzátették: egy új Magyarország felépítéséhez új arcokra van szükség, olyanokra, akik nem a 2010 előtti világból jönnek, és akik értik, hogy rendszerszintű változásra van szükség, mielőtt Magyarország elveszít egy teljes generációt.

"A Momentum nem ismer lehetetlent, és képes alapjaiban megváltoztatni Magyarországot" - fogalmaztak. Szerintük a miniszterelnök-jelölti előválasztáson induló Fekete-Győr András képes volt arra, hogy közösséggé formálja azokat a bal- és jobboldaliakat, konzervatívokat és liberálisokat, akik egy közös célban hisznek.

Hozzátették, Fekete-Győr András képes lesz arra is, hogy a politikai szekértáborokon átlépve összehozzon mindenkit, aki hisz egy új Magyarország, egy jobb Magyarország víziójában.

Jakab Péter Jobbik-elnök január 25-én jelentette be indulását az ellenzéki kormányfőjelölti előválasztáson, kijelentve, ha ő nyer, elvállalja a miniszterelnök-jelöltséget, ha más győz, akkor őt is támogatni fogja. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke is jelezte korábban, hogy megmérettetné magát.

hirado.hu - MTI