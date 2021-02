Hétfői adatok: szétvált az új fertőzöttek és elhunytak száma

2021. február 22. 08:56

Sajnos a járvány harmadik hullámához "méltó" az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de továbbra is ötven alattian hunytak el. 2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - a vasárnapi adat 2912 volt -, ezzel 405 646 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg - eggyel többen, mint egy nappal korábban -, így az elhunytak száma 14 347 főre emelkedett.

4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - 250-nel többet, mint a vasárnapi adatközléskor -, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen, egy nap alatt 28-cal többen lettek a segítséggel lélegeztetettek száma. Eddig 453 457 fő kapott oltást, közülük 201 005 fő már a második oltását is megkapta. A következő napokban is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 60 év alatti krónikus betegek oltása a háziorvosoknál. Hamarosan megkezdődhet az oltás kínai Sinopharm-vakcinával is.

A gyógyultak száma jelenleg 308 650 fő - egy nap alatt körülbelül kétezres növekmény -, az aktív fertőzöttek száma 82 649 fő, az ő táboruk több mint ötszáz fővel nőtt egyetlen nap alatt.

MTI