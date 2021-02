Totalitárius jövő felé tart az Egyesült Államok

2021. február 23. 00:21

Charles Crawford korábbi brit diplomata aktív évei alatt szolgált Moszkvában, Varsóban és még egy sor másik országban. A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának nyilatkozó 67 éves politikai kommunikációs tanácsadó értékelte az amerikai választások után kialakult helyzetet. Crawford szerint a technológiai cégek és a Biden kormányzat politikája miatt egy egész kivételes totalitárius kép bontakozik ki.

– Talán a legfontosabb nemzetközi politikai esemény idén az amerikai választás, amely igazán viharos időket hozott az Egyesült Államokban. Hogy látja a hatalomváltás folyamatát? Joe Bidennek az volt a terve, és ezt beiktatási beszédében is megígérte, hogy nemzeti egységet teremt – amire egyébként nagy szükség is van, hiszen nagyon mély megosztottság uralkodik az amerikai társadalomban. Gondolja, hogy az első lépések ebbe az irányba mutattak?

– Soha nem értettem azt, hogy egy választás után miért kell nemzeti egységet hirdetni, hiszen a választás célja pontosan az, hogy megmutassa a különbségeket a pártok között. Elég különös, hogy, amikor a demokraták nyertek, nemzeti egységről beszéltek, de, amikor a republikánusok győzelméről volt szó, támadták őket, hogy hogyan is győzhettek. Ami most látszik, az alapvetően és pusztán csak a szokásos rossz retorika része. Ami az átmenetet illeti, hát az nyilvánvalóan aggasztó, viszont része egy szélesebb jelenségnek, amit akár az Európai Unióban is láthatunk. A modern civilizáció a demokratikus világ egyik valóban nagy vívmánya. Ennek alapelve a lojális ellenzék fogalma. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a parlamenti ellenoldalt lehet nem kedvelni, lehet nagyon nem egyetérteni vele, de van egy közös pont, a nemzethez, a politikai rendszerhez való lojalitás. Úgy látom, hogy szerte a világon, de különösképpen az Egyesült Államokban a lojális ellenzék elve szétesik, megsemmisül. A republikánusok egészét nagyon könnyen bélyegzik veszélyesnek, terroristának, rasszistának, reakciósnak, fasisztának. Amerikában az egész politikai nyelv hihetetlenül megosztóvá válik. Arra nincs mentség, ha valaki ilyen módon támadja a politikai ellenfelét, aztán amikor győz, nemzeti egységet hirdet! Ennek így semmi értelme.

– Rekordszámokat ér el Joe Biden rendeleteinek száma, amelyekkel megkezdte elnöki időszakát. A rendeletek legtöbbjével Donald Trump intézkedéseit és politikáját vette célba. Úgy tűnik, mintha mindent szeretne kiradírozni, eltörölni, ami az előző adminisztrációhoz kötődik.

– Természetes, hogy így cselekednek. Én nem is annyira ezt az elemet emelném ki, hanem azt, hogy az Egyesült Államokat tekintve olyan helyzet kezd kialakulni, hogy az elnök a győzelme után egyfajta középkori kényúrként kezd viselkedni. Vagy úgy, mint egy szovjet komisszár, aki parancsokat ad ki, és megmondja a népnek, hogy mit tegyen. Az elnöki rendeletről szólva: gondoljon bele a szó jelentésébe: ez egy rendelet, egy parancs, nem egy javaslat, egy szabályozás. Az elnök elrendeli, hogy a társadalom miként viselkedjen. Már önmagában a nyelvezet! Meg a mennyiség, hogy ilyen gyorsan jöttek ki ezek a rendeletek... Persze, politikai értelemben értem én, hiszen hivatalba lép egy új adminisztráció, amely próbálja megtalálni a hangját, gyors előrelépést akar elérni. Az intézkedések közül van, amit meg is ígért, vagyis a választói számára teljesíteni akar. Viszont a mindennek mélyén húzódó eljárásmódot, azt nagyon antidemokratikusnak találom. Ami történik az Egyesült Államokban, megtörténhet Európában is. És van, ami engem igazán kaján nevetésre késztet: az, hogy én Lengyelországgal is foglalkozom, dolgoztam ott. Lengyelországot sok kritika éri az Európai Unió, és az emberjogi körök részéről amiatt, hogy a kormányuk újra akarja szervezni a bírósági rendszert a saját belátása szerint az országa javára. Tulajdonképpen ez pont ugyanaz, mint amiről Biden beszél, nevezetesen, hogy több demokratikus elemnek kell megjelennie a legfelsőbb bíróság tagjainak kinevezésében.

– Az összevetés Lengyelországgal nagyon érdekes és lényeges, és ha visszatekintünk az Egyesült Államokra, megjelent egy adag elégedetlenség azok részéről, akik a radikális baloldaliként szavaztak Joe Bidenre. Sőt tüntettek is, radikálisabb intézkedéseket követelve, meglehetősen erőteljes, kirívó módon az immár Joe Bidentől és adminisztrációjától balra állók.

– Persze ez így van, de hát ez már régóta tart. Az a helyzet, hogy akik már elég idősek, hogy emlékezzenek a kommunizmusra, láthatják azt megjelenni néhány mai diákmozgalmon belül is. Például ott az Antifa. Ezek radikális kommunista szerveződések. És nyilván nem kell elmesélnem a magyaroknak, hogy mi történt a II. világháború után, amikor a kommunista tömegek megjelentek és megszüntették a demokráciát. Trump elnök pedig, őszintén szólva, elkövette azt az elképesztő hibát, hogy erre a fajta kommunista populizmusra, egy bizonyos furcsa, mondjuk úgy konzervatív populizmussal válaszolt. A populizmusra nem a még több populizmus lehet a válasz, hanem a mértékadó államférfiúi viselkedés. Az pedig tény, hogy sok amerikai városban ezek a szélsőséges, radikális elemek, gyakorlatilag kommunisták erőszakot kezdeményeztek, városrészeket lobbantottak lángra, magántulajdont pusztítottak el, szobrokat döntöttek le. És azt látni, hogy mindennek ellenére azt a pártot, amely fedezte őket, az amerikaiak többsége megválasztotta, egy megdöbbentő és elszomorító tény.

Fotó: Wikipedia

– Rájuk is támaszkodott, mint szavazókra

– Persze, hogy támaszkodott rájuk, de hát ez nem mentség, és nem tudjuk, mi lesz. Meg lennék lepve, ha Joe Biden elnöksége hosszú ideig tartana, hiszen idős, és nem egyértelmű, hogy képes-e hosszú távon feladata ellátására. A kérdés az, hogy az adminisztrációjába kik tudnak beférkőzni. De nem csak a kormányzatról van szó, ott vannak a nagy techcégek – Facebook, Twitter és hasonlók, amelyek elég jónak tűnnek abban, hogy elhallgattassanak olyan konzervatívabb személyiségeket, akiket nem kedvelnek, ezzel párhuzamosan engedik, hogy szélsőséges kommunista, vagy iszlamista elemek ott harsogjanak az oldalaikon. Eljutottunk egy nagyon furcsa, vegyes radikalizációhoz, amely egyaránt megtörténik a kormányzaton belül és ezeken az óriás technológiai cégeken keresztül. Utóbbiakkal kapcsolatban pedig az az igazán veszélyes, hogy tudtunkon kívül képesek befolyásolni bennünket, hiszen irányítani tudják, hogy mely oldalakat nézünk az interneten, egyes oldalakat a keresőkön keresztül úgy eltüntetnek, hogy soha nem kerülnek a szemünk elé. Úgy manipulálnak bennünket, hogy az egyáltalán nem derül ki számunkra, mégpedig a saját otthonunkban és állandóan. Szóval egy egész kivételesen totalitárius kép bontakozik ki, amely bekövetkezhet.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság