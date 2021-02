Fradi–Fehérvár - nagy lehetőség a lecsúszóban lévő futballcsapatnak

2021. február 23. 08:26

A Fradi és a Fehérvár futballistái ezúttal a Magyar Kupában csapnak össze. A Fehérvárnak szinte létkérdés a győzelem, hiszen a bajnokságban már lecsúszott az első hely megszerzésének lehetőségéről, sőt a második hely megszerzéséért is küzdenie kell. Ugyanakkor a Fradi legyőzésével sok mindent - ha nem is mindent - feledtethet az elmúlt hetek kudarcsorozatából. Összecsapásukat szerdán közvetíti az M4Sport. Ma a Chelsea BL-mérkőzése izgalmas, többek között azért, mert az angol csapat másodedzője, Lőw Zsolt révén magyar érdekeltség is felszínre jön.

Lőw - origo/afp

Keddi és szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

Február 23., kedd:



M4 Sport



17.45: Labdarúgás, Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Mezőkövesd-Diósgyőr

21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Atlético Madrid-Chelsea

Február 24., szerda:

M4 Sport

13.30: Labdarúgás, Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Zalaegerszegi TE FC-Budapest Honvéd FC

17.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC

20.15: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, Atalanta-Real Madrid

MTI