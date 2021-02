ITM: újabb három hónapig egyszerűbb távmunkában dolgozni

2021. február 23. 09:09

Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében 2021. május 23-ig állapodhatnak meg a törvényi keretektől eltérően a távmunkáról a munkáltatók és a munkavállalók - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a tárca keddi közleményében. Bodó Sándor hozzátette, hogy az átmeneti rendelkezések a veszélyhelyzet meghosszabbításával összhangban alkalmazhatók újabb három hónapon át.

Bodó Sándor - egerhirek.hu

A kormány a rugalmas szabályokkal is segíti a vállalkozások talpon maradását, védi a koronavírus kártételeitől a magyar gazdaságot és a hazai munkahelyeket - szögezte le.



A munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek érvényesülését egyszerre szolgálja, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a munka törvénykönyve előírásaitól eltérően is megállapodhatnak a távmunkáról. Ezzel számos könnyítés válik lehetővé, a többi között szabadon választható a munkavégzés helye. A távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat. A munkáltató hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz, a költségtérítés legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka, idén tehát havonta 16 740 forint lehet.



A távmunka tevékenységi körüktől, működési sajátosságaiktól függően illeszthető be az egyes cégek, intézmények mindennapi gyakorlatába. Ha az átállás nem gátolja, hátráltatja a munkavállalókat feladataik teljesítésében, érdemes lehet otthonról dolgozniuk. Ezzel nemcsak a munkahelyen, hanem az oda való eljutás során sem teszik ki magukat a megfertőződés kockázatának - mutatott rá az ITM.



Bodó Sándor kifejtette: a kormány az eredményes gazdaságvédelmi intézkedések mellett rugalmas szabályokkal is támogatja a magyar emberek munkahelyeinek megtartását. Az eddigi tapasztalatok szerint a távmunka sokféle ágazatban, területen bevált, a vállalkozások és a foglalkoztatottak számára egyformán előnyös megoldás lehet. A korábbi 250 ezerhez képest tavaly decemberben már több mint 400 ezren dolgoztak így - a növekedés a támogató szabályozásnak is köszönhető - tette hozzá az államtitkár.



MTI