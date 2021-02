"Európaiság" - A cseh államé marad az elkobzott opocnói vadászkastély...

A cseh állam tulajdonában marad a híres kelet-csehországi, opocnói vadászkastély, amelyet a második világháború után a Benes-dekrétumok alapján koboztak el a csehszlovák hatóságok egy szudétanémet családtól.

Kristina Colloredo-Mansfeld - e15.cz

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a napokban véglegesen elutasította a Colloredo-Mansfeld család örököseinek panaszát a 2020-ban meghozott cseh alkotmánybírósági döntés ellen - közölte kedden a prágai közszolgálati rádió, az igazságügyi minisztériumra hivatkozva.



A panasz elutasításával véglegesen lezárult a harminc éve, 1991 óta húzódó per a cseh állam és a Colloredo-Mansfeld család között. A cseh igazságügyi minisztérium a strasbourgi döntéssel az ügyet véglegesen lezártnak tekinti - idézte a rádió a hivatalos cseh álláspontot. A Colloredo-Mansfeld család jogi képviselője a bírósági ítéletet a közszolgálati rádiónak nem kívánta kommentálni.



A Colloredo-Mansfeld család opocnói vadászkastélyát első ízben a nácik kobozták el 1942-ben, majd a háború után a Benes-dekrétumok alapján az állam tulajdonában maradt. A kastélyra ezért az 1989-es fordulat utáni kárpótlási törvények nem vonatkoztak.



A cseh alkotmánybíróság korábban elismerte: a kastély elvétele 1942-ben igazságtalan volt, mint ahogyan az is, hogy a háború után az állam kezében maradt. A testület egyúttal rámutatott, hogy a rendszerváltás után meghozott kárpótlási törvények csak az 1948 és 1989 közötti időszakot érintik.



Szakértői vélemények szerint amennyiben az alkotmánybíróság elismerte volna a Colloredo-Mansfeld család követelését, túllépte volna a kárpótlás időkeretét, és ezzel precedenst teremtett volna más, hasonló vagyoni követelésekhez.



Kristina Colloredo-Mansfeld, a család Görögországban élő örököse 1991-ben kérte a vadászkastély visszaszolgáltatását. Akkor vissza is kapta, és négy évig a tulajdonában volt. A döntést azonban megtámadta a nemzeti műemlékvédelmi hivatal, majd különböző fokú bírósági döntések után 2004-ben újrakezdték az ügy tárgyalását. Az új perben 2007-ben a legfelső bíróság az állam javára döntött. Kristina Colloredo-Mansfeld ezt a döntést megtámadta az alkotmánybíróságon, amely 2020 májusában megerősítette a legfelső bíróság álláspontját.



Az opocnói reneszánsz vadászkastély Csehország egyik leglátogatottabb műemléke, évente több mint 60 ezer ember keresi fel. Egyebek között nemzetközi hírű és rendkívüli értékű régi fegyver- és festménygyűjtemény található benne. Becslések szerint egyedül a kastély berendezésének értéke meghaladja az egymilliárd cseh koronát (közel 14 milliárd forint).

