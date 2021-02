Koronavírus - Rekordszinten a súlyos esetek száma Csehországban

2021. február 23. 10:02

Rekordmagasra nőtt a kórházban kezelt súlyos koronavírus-betegek száma Csehországban - közölte a cseh egészségügyi minisztérium.

A tárca honlapján kedd reggel közzétett kimutatás szerint a kórházakban több mint 6500 Covid-19-beteget kezelnek, akik közül 1329-nek az állapotát súlyosnak minősítették asz orvosok. A járvány tavaly márciusi kitörése óta ezek a legmagasabb kórházi számok és az utóbbi napokban folyamatosan emelkednek.



A kór csehországi halálos áldozatainak száma már meghaladja a 19 500-at. Az aktív fertőzöttek száma tovább növekszik, jelenleg a számuk 121 ezer.



A hétfői szűrések 11 233 új fertőzést mutattak ki, ami mintegy 2300-al több, mint egy hete volt. A járvány terjedését mutató index 1,18-ra emelkedett, ami a terjedés gyorsulását jelzi. A hivatalos százpontos kockázati index 75 ponton van, ami a negyedik sáv felső határa. Az országban érvényes óvintézkedések továbbra is a legsúlyosabb, ötödik sávnak felelnek meg.



A szűrések és a laboratóriumi vizsgálatok alapján a szakértők megállapították, hogy országszerte már jól kimutatható a veszélyesebb brit változat terjedése, illetve az, hogy a fertőzés egyre inkább a fiatalabb korosztályok körében is megjelent.



A cseh vállalkozói körök igyekeznek nyomást gyakorolni a kormányra, hogy enyhítse az óvintézkedéseket, nyissa meg az üzleteket, illetve a szolgáltatásokat, a kormány a helyzet mérlegelése után hétfő este úgy döntött, hogy az óvintézkedéseken egyelőre nem változtat. Nyílt vita folyik továbbra is arról, hogy visszaengedjék-e az iskolapadokba az általános iskolák alsóbb osztályainak tanulóit. Végleges döntés egyelőre nincs, a vélemények nagyon megoszlanak.

MTI