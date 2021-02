Fidesz: "Gyurcsányné" továbbra is "átvágja" a szavazóit

2021. február 23. 14:15

A Fidesz azzal vádolja a Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjét, hogy "átvágja" a szavazóit a közös európai minimálbérrel kapcsolatban.

Dobrev Klára - hirtv.hu

"Gyurcsányné továbbra is átvágja szavazóit, közös európai minimálbérről beszél, miközben már Brüsszelből is cáfolták állításait" - reagált keddi közleményében a Fidesz arra, hogy Dobrev Klára bejelentette: az Európai Szakszervezeti Szövetség kampányt indított annak érdekében, hogy minél több ország minél hamarabb nyilvánítsa ki az európai minimálbér-szabályozás szükségességét.



A Fidesz közleményében hangsúlyozta: a baloldal, amikor hatalmon volt, nem becsülte a dolgozókat, több mint 200 ezer munkahelyet szüntetett meg és elvett a munkavállalóktól egyhavi bért. "Egyedül Gyurcsány és a baloldal csinált Magyarországon tömeges munkanélküliséget és gazdasági visszaesést" - tették hozzá.



A közlemény szerint a Fidesz-KDNP a baloldaltól eltérően más utat választott: növekvő pályára állította a gazdaságot, így harmadára csökkent a munkanélküliség, a gazdaság-újraindítási akcióterv pedig segít abban, hogy ezeket az eredményeket a járvány okozta válság ellenére is megőrizzék.

MTI