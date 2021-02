Egyiptom bebizonyította, hogy a tengeren megállítható az illegális migráció

2021. február 23. 14:27

Egyiptom bebizonyította, hogy az illegális migrációs a tengeren is megállítható, ezért minden, feltétel nélküli támogatást megérdemel az Európai Uniótól - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kairóban, Számeh Sukri egyiptomi kollégájával folytatott tárgyalások után.

Korábbi felvétel: Szijjártó Péter Számeh Sukrival - MTI;EPA, Háled El-Fiki

Szijjártó Péter szerint egyre erősebbé válnak Magyarország és Egyiptom nemzetbiztonság és nemzetgazdasági érdekei.



"Mindig is a kölcsönös tiszteletre alapítottuk a két ország együttműködését, nem szóltunk bele egymás belpolitikai ügyeibe, kevés időt töltöttünk egymás bírálatával, hanem sokkal inkább arra koncentráltunk mindig, hogy mik azok az együttműködési formák és területek, amelyek mindkét ország és mindkét nemzet számára hasznosak lehetnek" - mondta a tárcavezető.



Magyarország nagyra becsüli azt, hogy Egyiptom jelentős és eredményes erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megállítsa az Európában irányuló illegális migráció folyamatokat. Egyiptom hat éve lezárta partvidékét az illegális migráció előtt, sikeresen tette ezt, és azóta bebizonyította: hazugság az, hogy tengeren megállíthatatlan az illegális migráció.



Brüsszel és több bevándorláspárti politikus azt állítja, hogy tengeri útvonalon nem megállítható a migráció, de Egyiptom bebizonyította, hogy ez lehetséges, csak akarni kell, erőfeszítéseket kell tenni ennek érdekében, és pénzt kell rá költeni - tette hozzá.



"Egyiptom ezzel nagy szolgálatot tesz egész Európának, főleg most, hogy az illegális bevándorlásnak komoly egészségügyi kockázatai is vannak. Ezért Egyiptom minden támogatást megérdemel az Európai Uniótól. Ezért tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Bizottság politikai feltételekhez kösse a támogatások kifizetését Egyiptom számára" - szögezte le a Szijjártó Péter.



Tavaly mintegy hatvanmillió dollár "ragadt be" politikai viták miatt az Egyiptomnak megítélt támogatásokból -közölte.



Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hétfői brüsszeli uniós külügyminiszteri tanácskozáson felmerült a déli szomszédsághoz fűződő új típusú kapcsolat témája.



Magyarország álláspontja az, hogy "negatív politikai kondicionalitást" alkalmazni nem szabad, mert - mint fogalmazott - a "nagy képet" kell nézni. Érdemes kalkulálni szerinte, hogy mennyi pénzügyi veszteség érné az Európai Uniót, ha az egyiptomi migrációs útvonal nem lenne zárva.



Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Közép-Európában a gázellátás mindig is neuralgikus kérdés volt.



"Egyértelmű a helyzet: minél több forrásból, minél több útvonalon tudunk gázt beszerezni, annál nyugodtabban alhatunk. Ezért kezdtünk el tárgyalni Egyiptommal arról, hogy cseppfolyósított gázt vásároljunk" - fogalmazott a tárcavezető.



Szijjártó Péter a nap folyamán részt vesz Dunakeszi Járműjavító Kft. által összeszerelt ENR-kocsik átadási ünnepségén, és tárgyal Kamel al-Vazír egyiptomi közlekedési miniszterrel.



MTI