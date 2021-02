Az egri vár leomlott támfalszakasza - ostrom a felelős ellen

2021. február 23. 15:16

Az egri várban múlt szerdán leomlott támfalszakasz ügyét jogi útra terelve a város önkormányzata megkeresi a felelősöket és az adófizetők helyett velük térítteti meg a költségeket, ezért nem is igényel állami vis maior támogatást - mondta a hevesi megyeszékhely polgármestere keddi sajtótájékoztatóján.

Ostrom - a felelős ellen... heol.hu

Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület) kiemelte: az eddigi vizsgálatok alapján annyi már biztosan kijelenthető, hogy nem természeti csapás, hanem emberi mulasztás idézte elő az omlást, ezért határoztak így.



Hozzátette, a további károk megelőzéséhez szükséges munkák költségét rendkívül szűkös pénzügyi mozgástere ellenére is megelőlegezi a város, ám azt és a helyreállítás költségeit végül a felelősöknek kell kifizetniük.



"Ezzel a politikai döntéssel a nehezebb utat választjuk ugyan, ám szeretnénk precedenst teremteni és példát mutatni a közpénzek felelős felhasználására" - jelentette ki.



Megjegyezte: mindez azért is fontos mert a Modern városok program részeként a várban hamarosan legalább 3,5 milliárd forint összértékben kezdődnek jelentős fejlesztések, és fontos, hogy a jövőben sem ezek, sem más egri beruházások ne jussanak hasonló sorsra.



Szólt arról is, hogy "erős presszióval" próbálták arra ösztönözni, az állami vis maior alapból igényelt forrással oldja meg ezt a helyzetet, ám az egri városvezetés bírósági eljárás keretében szeretné tisztázni a káreset okait és megtalálni annak felelőseit.



A felelősöket el kell számoltatni, a hibákat fel kell tárni, a költségeket pedig a felelősökkel kell megfizettetni - hangsúlyozta, megjegyezve: ez minden egri és a helyi önkormányzat közös érdeke.



Mirkóczki Ádám közölte, a helyhatóság és a kivitelezésben részt vevők hosszú ideje jelezték, hogy nincs megfelelő állapotban a 2016-ban elkészült és átadott Szép-bástya. A beruházás 5 éves garanciális ideje az omlás előtt mintegy két héttel járt le - fűzte hozzá.



Kitért arra, hogy biztosítás van az épületen, a káreseményt a biztosítónak jelentették. Kedden kért árajánlatot az önkormányzat az omlás által érintett rész állagmegóvására és a további károk megelőzéséhez szükséges munkákra, amelyek összege várhatóan több tízmillió forintra rúg majd, míg a teljes és végleges helyreállítás költségét több száz millió forintra becsülik - tette hozzá a polgármester.



Az egri vár Szép-bástyájának mintegy 20 méter hosszú támfalszakasza február 17-én kora délelőtt omlott le. Nem sérült meg senki. A helyszíni vizsgálatokat végző szakemberek véleménye szerint az omlás közvetlen előidézője a sok csapadék és a fagy volt.



Az MTI kérdésére válaszolva a polgármester közölte, hogy hétfőn egy korábban részben lebontott, romos épület is leomlott Egerben, a Frank Tivadar utcában. Sérülés itt sem történt. Hozzátette, az ingatlan további sorsa a romeltakarítás után még bizonytalan, mivel azt a közelben, ugyancsak a Modern városok program finanszírozásában felépülő nemzeti úszó- és vízilabdaközpont eredeti tervek szerinti megvalósításához sajátította ki a város, ám a fejlesztés végleges műszaki tartalmát még nem ismerik.



MTI