Eddig 890 ezer ember oltásához elég vakcina érkezett Magyarországra

2021. február 23. 15:23

Eddig mintegy 890 ezer ember oltásához elegendő koronavírus elleni vakcina érkezett Magyarországra - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

koronavirus.gov.hu

A közlemény szerint a Pfizer-BioNTechtől 773 745, a Sinopharmtól 550 ezer, az AstraZenecától 169 900, a Szputnyikból 145 600, a Modernától 39 600 adag vakcina érkezett. Mivel a lekötött, illetve a beérkezett vakcinákból egy embernek két oltást kell kapnia, a szállítmányok dózisai fele annyi ember oltására elegendők.



Magyarország 19 737 710 adag vakcinát vár az uniós beszerzésből: a Pfizertől 3 296 855, a Modernától 872 ezer, az AstraZenecától 3 270 000, a Janssentől 2 180 000, a CureVactól 250 ezer ember oltására elegendőt. Ebből eddig 491 ezer ember oltására elég vakcina érkezett meg három gyártótól, a Pfizertől, Modernától és az AstraZenecától - tudatták.



Hozzátették: a Janssen és a CureVac még nem rendelkezik uniós engedéllyel, így még nem is szállított oltóanyagot Magyarországra.



Azt írták: mivel az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsításáért Magyarország orosz és kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, így további 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik majd a következő hónapokban. Ezekből eddig 695 600 adag oltóanyag érkezett meg - fűzték hozzá.



Ismertették, hogy a Szputnyik vakcinával az elmúlt időszakban a regisztrált idősek oltását végezték a kórházi oltópontokon, a hétfőn este érkezett, 100 ezer ember első oltásához elég vakcinát pedig még a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálja. Az eddig Magyarországra érkezett, 275 ezer ember oltásához elegendő kínai vakcinával szerdán kezdik meg a regisztrált idősek oltását a háziorvosok. Jelenleg praxisonként átlagosan 50-55 regisztrált idős oltására van lehetőség.



Az érkező vakcinákból mindig képeznek megfelelő biztonsági tartalékot a második oltás elvégzéséhez. A kedd reggeli adatok szerint már 457 096 embert oltottak be, közülük 205 720-an már a második oltást is megkapták - olvasható a közleményben.



MTI