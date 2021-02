EURO 2020 - MTVA-tájékoztatás az Eb kivetítői jogairól

2021. február 23. 16:18

A labdarúgó Európa-bajnokság közvetítésének kizárólagos jogát Magyarország területén az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) megbízásából a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) gyakorolja az M4 Sport csatornáján keresztül.

Az MTVA - az UEFA által előírt szabályok betartása mellett - ezúttal is biztosítja a labdarúgótorna eseményeinek nyilvános kivetítését. A kivetítés előzetes regisztrációhoz kötött és bizonyos feltételek teljesülése esetén díjmentes. Az MTVA mint az UEFA hivatalos magyarországi műsorközvetítője az idei évben is lehetőséget biztosít a labdarúgótorna eseményeinek nyilvános kivetítésére - díjfizetés ellenében - a kereskedelmi és vendéglátóhelyeknek - áll az MTVA Tartalomértékesítés keddi közleményében.



Ha a vendéglátóhelyhez nem kapcsolódik kereskedelmi tevékenység, vagy olyan üzemszerű sportkocsmáról van szó, amely napi szinten közvetít sporteseményeket és a labdarúgó Eb alatt egyéb aktivitást nem vezet be (például időszakos területnövelés, belépődíj, kötelező minimumfogyasztás, szponzoráció stb.) a vetítés díjmentes. A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a vetítés akkor is díjmentes, ha 300 fő befogadóképességet meg nem haladó, üzemszerűen működő vendéglátóegység kíván élni a kivetítés lehetőségével. Az eseményhez fűződő egyéb aktivitásokra vonatkozó tilalom azonban ebben az esetben is betartandó.



A nyilvános vetítés előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a kivetites@mtva.hu e-mail-címen lehet megtenni. A kivetítésekkel összefüggő bármely egyéb kérdés vagy észrevétel esetén szintén ezen a címen tud az MTVA információval szolgálni.



Ha az ingyenesség feltételei fennállnak, a vendéglátóhely az előzetes regisztrációt követően megkapja a mentesítést tartalmazó engedélyt.



A kivetítés jogszerűségét az UEFA képviselői a sportesemény ideje alatt országszerte ellenőrizhetik, emellett az MTVA is köteles a tudomására jutott, jogosultság nélküli nyilvános vetítéseket jelenteni az UEFA felé - olvasható a tájékoztatásban.



A koronavírus-járvány miatt tavaly nyárról idénre halasztott Eb-t a tervek szerint június 11. és július 11. között Európa 12 nagyvárosában, köztük Budapesten rendezik. A magyar válogatott Münchenben találkozik a németekkel, és a Puskás Arénában fogadja majd Portugáliát, valamint Franciaországot. A három csoportmeccs után - a francia-portugált is itt rendezik - még egy nyolcaddöntőnek is otthont ad majd a magyar főváros.



