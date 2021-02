Romániában továbbra fogoly marad a "terrorizmusért" elítélt Beke István

2021. február 23. 18:35

Továbbra is börtönben marad a terrorizmus miatt elítélt Beke István, miután a Konstanca Megyei Törvényszék kedden jogerősen elutasította a székelyföldi férfi újabb szabadon bocsátási kérelmét.

Korábbi magyar demonstráció Kézdivásárhelyen a politikai foglyokért - origo, MTI/Kátai Edit

A másodfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Február elsején hasonló jogerős határozat született a Brassó Megyei Törvényszéken a terrorizmus miatt elítélt másik székelyföldi férfi, Szőcs Zoltán ügyében is. Beke István feltételes szabadlábra helyezésének a perét azért tárgyalták Konstanca megyében, mert a férfi korábban koronavírussal fertőződött meg, és átszállították a feketehalmi börtönből a Konstanca megyei Poarta Alba börtön kórházába.



Beke István második szabadon bocsátási kérelmét a Medgidiai Bíróság utasította el első fokon. A bíróság akkor arról is döntött, hogy legközelebb május 25-én kérvényezheti a feltételes szabadlábra helyezését.



A két székelyföldi férfi arra hivatkozva kérte immár kétszer a feltételes szabadon bocsátást, hogy a büntetés egy részét letöltötték, és a börtönben jó volt a magaviseletük. Az első fokon eljáró bíróság Szőcs Zoltánt szabadlábra helyezte volna, ám Beke István kérését elutasította. A fellebbezések nyomán azonban a jogerős ítélet mindkettejük számára kedvezőtlen volt. Amint a Háromszék napilap közölte, a Brassó Megyei Törvényszék korábbi indoklása szerint Szőcs Zoltán "még nem fogta fel a bűnei súlyát", míg Beke István esetében "még nem telt el annyi idő, hogy megjavuljon".



Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen az első fokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét, és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.



Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. A magyar politikai szervezetek és a magyar sajtó úgy tekinti, hogy mindketten koncepciós per áldozatai.

MTI