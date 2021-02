Hillary Clinton politikai thrillert ír

2021. február 23. 19:46

Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter egy politikai thrilleren dolgozik együtt barátjával, Louise Penny kanadai írónővel.

A volt külügyminiszter, férjével, a volt elnökkel - youtube

Az októberben megjelenő State of Terror című regény főszereplője egy frissen kinevezett női külügyminiszter, aki egykori riválisa szolgálatában kezdi meg munkáját - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Nem sokkal később terrortámadások "bolygatják meg a globális rendet és a külügyminisztert megbízzák egy csapat összeállításával, amelynek feladata a halálos összeesküvés kibogozása lesz".



A könyv az Egyesült Államokban a Simon & Schuster és a St Martin's Press, míg Nagy-Britanniában és a világ többi részén a Pan Macmillan gondozásában jelenik meg.



Clinton "valóra vált álomnak" nevezte közleményében, hogy Pennyvel dolgozhat együtt.



Hillary Clinton férje, Bill Clinton korábbi amerikai elnök már két thrillert is írt James Patterson amerikai bestselleríróval közösen.



A 2018-ban megjelent Az elnök eltűnt című regény több millió példányban kelt el világszerte.

A The President's Daughter című könyv, amelynek középpontjában egy volt amerikai elnök áll, akinek elrabolják a lányát, idén nyáron jelenik meg.

MTI