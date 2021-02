EU-csúcs: az oltóanyagok engedélyezési eljárásának felgyorsítása

2021. február 23. 21:12

Az Európai Bizottság a csütörtökön kezdődő, kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozón javasolni fogja a koronavírus új variánsai ellen hatékony és biztonságos oltóanyagok uniós szintű engedélyezési eljárásának felgyorsítását - közölte Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa az uniós tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek keddi ülése után.

Sefcovic - france24.com

Maros Sefcovic a videókonferencia keretében tartott ülést követően elmondta: az Európai Bizottság közös uniós megközelítést is javasol majd a vírus új variánsainak gyors azonosítása érdekében.



A biztos szerint közös alkalmazást kívánnak kidolgozni a fertőzöttségi és oltási adatok, valamint minden egyéb járványügyi információ megosztására. A cél az, hogy minél többet tudjanak meg az új vírusmutánsok természetéről - jelentette ki.



Közölte azt is, hogy a bizottság javítani kívánja az új variánsokkal szemben hatékony oltóanyagok kifejlesztésének és gyártásának folyamatát. Célul tűzte ki a gyógyszerek és oltóanyagok gyártási nehézségeinek felszámolását, illetve a kutatási kapacitás hiányosságainak kiküszöbölését az érintett hatóságok, intézetek és kórházak együttműködése által. Mindez segítheti az oltóanyagok és gyógyszerek kifejlesztésén dolgozó laboratóriumokat az esetleges jövőbeli járványok kialakulása idején - emelte ki. Az uniós bizottság emellett fokozni kívánja együttműködését a tagállamokkal az oltóanyag-kínálat növelése és annak biztosítása érdekében, hogy az érintett vállalatok eleget tegyenek szerződéses kötelezettségeiknek - húzta alá.



Az uniós biztos elmondta, eddig 40,7 millió adag vakcina jutott el tagállamokhoz, az év második negyedévében pedig várhatóan további 300 millió adag érkezik az EU-ban ez idáig engedélyezett három oltóanyagból. Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a minél széleskörűbb beoltás érdekében az oltóközpontok, a személyzet és az elosztás nagymértékű mozgósítására van szükség.



Kijelentette: a szabad mozgásnak, mindenekelőtt az áruk szabad mozgásának a biztosítására a tagállamoknak kerülniük kell a be-, illetve kiutazás általános tilalmát. A szállítási szektorban dolgozók számára nem lehetne kötelező karantént előírni, elkerülhetetlen helyzetekben gyorsteszteket kell alkalmazni a közlekedés és a szállítás folyamatosságának biztosítása érdekében. Az Európai Bizottság véleménye szerint ugyanakkor a turisztikai célú utazásokat követő karanténkötelezettség szigorú végrehajtása hatékony lehet a járvány terjedésének megfékezésére - mondta.



MTI