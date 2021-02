A sztrájkoló SZFE-tanárok cserben hagyták a diákokat

2021. február 23. 23:31

Több mint húsz sztrájkoló tanár mondott fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, cserben hagyva ezzel a diákokat, akiket korábban az oktatásuk folytatásáról „biztosítottak”. Vidnyánszky Attila, az egyetemet irányító alapítvány kuratóriumi elnöke lapunknak arról beszélt, hogy csupán vasárnap jutott el hozzájuk a hír, a péntekig sztrájkoló tanárok úgy tettek, mintha maradnának.

– Látszik az, hogy micsoda gépezet működik a háttérben itt, Magyarországon és külföldön is – mondta a Magyar Nemzetnek Vidnyánszky Attila annak kapcsán, hogy a tanárok nyolcvan százalékának a pénteki felmondását csupán vasárnap kapta meg az intézmény vezetősége. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnöke szerint akik felmondtak, azoknak nem a diákok számítanak, őket csupán eszközként használják.

– Pár hónappal ezelőtt megfogalmaztuk, hogy a leggonoszabbul akkor fognak eljárni a tanárok, ha úgy csinálnak, mintha maradnának az SZFE-en, és a februári évkezdés első napján mondanak fel. A döntésük ehhez van igazítva annak érdekében, hogy megnehezítsék a mi dolgunkat – hangsúlyozta. Szóba került a sztrájk befejezésének pénteki bejelentése is. Vidnyánszky Attila kérdésünkre elmondta, a sztrájk az indításakor is törvénytelen volt, és inkább szétszakítják az egyetemet, mintsem együtt próbálnának dolgozni az új vezetéssel. A kuratóriumi elnök az újonnan kinevezett oktató, Szarvas József kapcsán megjegyezte: Magyarország egyik legjobb színésze. – Ráadásul az a társadalmi tevékenység, az a közjólétért tett igyekezethalmaz, amit Jóska az elmúlt évtizedekben megvalósított, a Tündérkertektől a Pajtaszínházáig, az példaértékű, azontúl egy remek, szeretetnek, közismertségnek örvendő színész – tette hozzá. Vidnyánszky Attilának megvan a véleménye Sárosdi Lilláról is, aki korábban férje, Schilling Árpád színházában két férfit elégített ki a színpadon, meztelenül.

– És akkor félszínészek Franciaországból üzengetnek, borzalmas színészi teljesítménnyel, ahol nemcsak a tartalom rettenetes, hanem az a minőség is, ahogy teljesít mint színész – mondta.