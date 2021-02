Koronavírus - Belgiumban jelentősen késik az idősek beoltása

2021. február 24. 20:58

Az oltóanyagok szállításának késlekedése miatt jelentősen halasztódik, március eleje helyett várhatóan leghamarabb csak a jövő hónap végén kezdik meg a 65 évesnél idősebbek beoltását Belgiumban, pedig a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma ismét emelkedik az országban - közölte a The Brussels Times című, angol nyelvű belga hírportál szerdán.

A hírportál információi szerint úgy az amerikai Moderna, mint a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó vállalat csak késéssel tudja szállítani az oltóanyagok február végére ígért adagjait Belgium számára. A szállítási kapacitás csökkenése miatt a 65 évesnél idősebbek mellett a fiatalabb korosztályok beoltása is késedelmet szenved - közölték.

Az illetékes belga minisztérium megerősített információira hivatkozva a portál arról is beszámolt, hogy a koronavírus-fertőzés mutatóinak újbóli emelkedése ellenére március 1-jén kinyithatnak a fizikai érintkezéssel járó munkát végző vállalkozások Belgiumban. A döntés a kozmetikusokat, a manikűr-, a tetováló- és a masszázsszalonokat érinti. A fodrászatok több mint három hónapos zárva tartás után február 13-án már kinyithattak. A koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések felülvizsgálatáért felelős kormányközi munkacsoport péntekre tervezett ülését követően más enyhítő intézkedés bejelentése nem várható - tették hozzá.

A The Brussels Times közölte azt is, hogy az Európai Bizottság tíz napot adott Belgiumnak, hogy további magyarázatokkal szolgáljon a nem alapvető ki-, illetve beutazásokra vonatkozó, januárban bevezetett tilalomról. Az uniós végrehajtó testület úgy ítélte meg, hogy kevésbé szigorú intézkedések is elégségesek lettek volna a közegészség védelmére kitűzött célok eléréséhez. Belgium a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ki- és beutazást korlátozó, eredetileg március elsejéig szóló korlátozó intézkedéseket nemrégiben egy hónappal meghosszabbította.

A belga közegészségügyi intézet szerdai tájékoztatása szerint újra növekszik a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma, a járvánnyal összefüggő napi elhalálozásoké azonban csökkent az országban.

Belgiumban egyhetes viszonylatban átlagosan napi 34 ember vesztette életét a fertőzés következtében, ami 11,2 százalékos csökkenést jelent egy hét alatt. A járvány megjelenése óta 21 956-an haltak meg koronavírus-fertőzésben az országban. Az újonnan fertőzöttek száma növekedést mutat, az elmúlt hétnapos időszakban naponta átlagosan 2170,7 új esetet jegyeztek fel a hatóságok. Ez 19 százalékos növekedést jelent egy hét alatt. A kórházi felvételek száma szintén növekszik. Február 17. és 23. között 867 beteg került kórházba, naponta átlagosan 123, ami 4,7 százalékos növekedést jelent. Jelenleg 1707 kórházi ágyat foglalnak el a koronavírussal megfertőződött betegek, közülük 355 fekszik intenzív osztályon (+2 százalék), 176-nál lélegeztetőgépet is alkalmazni kell. A beszámoló szerint a koronavírus elleni oltóanyag első adagját ez idáig 428 729-en, a második dózist 280 839-en kapták meg az országban. A járvány megjelenése óta 757 696-an fertőződtek meg az új típusú koronavírussal Belgiumban.

MTI