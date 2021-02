Az ígért mennyiség felét se szállítja az AstraZeneca az uniónak

2021. február 24. 22:53

A második negyedévben is csak a leszerződött vakcinamennyiség felét tudja szállítani az Európai Uniónak az AstraZeneca – közölte a Reuters. A brit–svéd gyógyszergyár már most, az első negyedévben is szállítási problémákkal küzd, s a jelek szerint ezt a további hónapokban is maga előtt görgeti, meglassítva az EU oltási tervének ütemezett végrehajtását. Eszerint a nyár végéig a blokk felnőttlakosságának 70 százalékos átoltottságát kellene elérni. Médiajelentések szerint a második negyedévben szállítandó 180 millió adag vakcinát az AstraZeneca 90 millióra vágta vissza. Néhány hete a gyártó az első negyedévi kötelezettségét csökkentette jelentős mértékben. A brit–svéd társaság szóvivője elmondta: cége folyamatosan ellenőrzi és módosítja szállítási ütemezését, s erről heti rendszerességgel tájékoztatja Brüsszelt. Hozzátette: keményen dolgoznak azon, hogy javítsák a logisztikai lánc hatékonyságát az Európai Unióban, s ehhez igénybe veszik a globális szállítási hálózat segítségét is.

– Bízunk benne, hogy képesek leszünk közelebb hozni a szállítások idejét a megállapodásban foglalt dátumokhoz – jelentette ki a szóvivő.

Az AstraZeneca gyógyszeripari cég és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagaFot ó: Reuters/Dado Ruvic

„Az AstraZeneca ezúton megerősíti, hogy a COVID-19 vakcina II. negyedéves szállításra vonatkozó legfrissebb előrejelzése szerint az Európai Bizottsággal kötött szerződésnek megfelelően kíván teljesíteni. A szerződés szerinti várható mennyiség körülbelül fele az EU ellátási láncból, míg a fennmaradó rész a nemzetközi ellátási hálózatából érkezhet. Jelenleg az AstraZeneca azon dolgozik, hogy növelje az EU ellátási lánc termelékenységét, és továbbra is felhasználja nemzetközi kapacitásait annak érdekében, hogy a második negyedévben a 180 millió adag eljuthasson az Európai Unióba” – írta állásfoglalásában a cég.

A múlt héten kiszivárgott megállapodásból kiderült, hogy az AstraZeneca két egyesült királyságbeli, egy belgiumi és egy hollandiai üzemében gyártja le az EU-nak szánt oltásokat. A svéd-brit gyógyszergyártónak máshol is vannak üzemei, és egy uniós illetékes is azt mondta a múlt héten a Reuters hírügynökségnek, hogy a többi között az egyesült államokbeli és indiai gyáraiból is szállíthat vakcinákat az uniónak. A cég nemrégiben közölte, hogy növeli globális kapacitásait és a termelékenységet, és áprilisra havonta kétszázmillió dózist fog előállítani, ami a duplája lesz a februári mennyiségnek – emlékeztetett rá az MTI. Az oltóanyaggyártókkal folytatott tárgyalásokat koordináló Európai Bizottság egyik szóvivője nem kívánta kommentálni a Reuters értesülését, mondván, az oltóanyag-beszerzésekről folyó tárgyalások bizalmasak. Hozzátette azonban, hogy függetlenül attól, miként alakul a AstraZeneca körüli helyzet, az Európai Uniónak a kelleténél is több oltóanyaga lesz ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kitűzött célt, ha a megállapodásokkal összhangban megérkeznek a más gyártók által ígért szállítmányok.

Azonban nem csak az AstraZenecával van probléma, döcög a Pfizer–BioNtech duó és a Moderna oltóanyag-szállítása is. A Moderna vakcinájának használatát az unió gyógyszer-engedélyezési hatósága nemrégiben hagyta jóvá. Az AstraZeneca hatóanyaga január végén kapott zöld jelzést, de még így is csak három vakcina használatát engedélyezte a hatóság. Az oltások hiány okozta megtorpanását elkerülendő egyre több tagállam szerez be oltóanyagot Oroszországtól és Kínától.

A német szövetségi egészségügyi minisztérium minapi jelentése szerint az AstraZeneca csak szeptember végére várja, hogy utolérje saját magát a vakcinagyártásban és -szállításban. Németország arra számít, hogy 34 millió dózishoz jut majd a harmadik negyedévben, 56 millió adagra növelve a teljes igényt. A brit–svéd gyártó az Európai Unióval összesen 300 millió adag vakcina szállítására kötött szerződést.

MNO - Deutsche Welle