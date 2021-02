Moszkva aggodalommal figyeli a jereváni eseményeket

2021. február 25. 20:10

Moszkva aggodalommal figyeli a Jerevánban zajló eseményeket, ám azokat kizárólagosan Örményország belügyének tekinti - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

A szóvivő arra reagált, hogy az örmény fegyveres erők vezérkara csütörtökön távozásra szólította fel Nikol Pasinján miniszterelnököt, aki válaszul felmentette hivatalából a vezérkari főnököt és első helyettesét. A kormányfő puccskísérletnek nevezte a katonák követelését és felszólította támogatóit, hogy vonuljanak Jereván központjába.

Peszkov szerint a történtekkel kapcsolatban Moszkva és Jereván között egyelőre nem történt kapcsolatfelvétel. A szóvivő nem kívánta kommentálni Pasinjánnak azt a kedden tett kijelentését, miszerint, miszerint a Hegyi-Karabahért vívott háború során bevetett orosz Iszkander rendszerek rakétái nem robbantak fel, vagy csak a 10 százalékuk detonált.

"Az orosz technika nem egyszer bebizonyította hatékonyságát a világ legkülönbözőbb pontjain" - mondta Peszkov.

A TASZSZ által a Pasinján-nyilatkozat nyomán megszólaltatott orosz katonai szakérők szerint Iszkandereket egyáltalán nem vetettek be a hegyi-karabahi katonai konfliktus idején. Örményország 2016-ban szerzett be ilyen harcászati eszközöket Oroszországtól.

Peszkov méltatta a Joe Biden amerikai elnök által a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) élére kinevezett William Burnst, aki diplomáciai pályafutása során a moszkvai nagyköveti posztot is betöltötte. A szóvivő szerint a kémfőnöki poszt várományosa mindig is "kiegyensúlyozott amerikai", nem pedig "ostoba héja" volt, aki védte hazája érdekeit, de emellett annak is tudatában volt, hogy milyen fontos a párbeszéd Moszkva és Washington között.

John Sullivan, az Egyesült Államok jelenlegi moszkvai nagykövete csütörtökön közölte az Interfax hírügynökséggel, hogy a Biden elnöktől a héten kapott ajánlat értelmében idén meghatározatlan ideig a posztján maradhat. Sullivan 2019 decemberében tette le a hivatali esküt és 2020 januárjában foglalta el állomáshelyét.

MTI