Focus: az Európai Bizottság lejáratókampányt folytat a BioNTech ellen

2021. február 26. 08:18

Az Európai Bizottság lejáratókampányt folytat a BioNTech német gyógyszergyártó cég ellen - állítja a Focus.de német hírportálon megjelent írásában Jan Fleischhauer német újságíró.

A zsurnaliszta péntek hajnalban adásba került, Nettó 9 perc Fleischhauer című műsorából közzétett részletben azt állítja, hogy a korábban hősként, a világot a vírustól, Németországot pedig a végtelen vesztegzártól megmentő Ugur Sahin (a BioNTech alapítója) mára a kapitalizmus gyűlöletes figurájává vált, miután az ARD német közszolgálati műsorszolgáltató olyan dokumentumokat szerzett meg, melyek szerint a BioNTech eleinte dózisonként 54 eurót akart kérni az új típusú koronavírus elleni vakcináért.



"Micsoda uzsora! Nem csoda, hogy a bizottság nem akarta egyből aláírni a szerződést" - foglal állást Fleischhauer, kiemelve, hogy a kanyaró, a bárányhimlő vagy a hepatitisz elleni oltás mind drágább ennél.



Az újságíró szerint az EU négy hónapon át alkudozott, amíg lealkudta az árat 13 euróra, és ennek tudható be, hogy Izrael és az Egyesült Államok is előrébb tart a lakosság átoltásával.



"Baden-Württembergben a 80 évesek még mindig várakoznak az időpontjukra, New Jerseyben meg elég, ha valaki dohányzik, ahhoz, hogy beoltsák. Na de mennyit spóroltunk! A zsugoriság menő. Vagy mégsem" - mondja Fleischauer péntek hajnali műsorának beharangozójában.

Az Egyesült Államokban tavaly december 14-én adták be az első Covid-19 elleni oltást. Az Európai Unióban két héttel később kezdődött az oltások beadása. Izrael magasabb árat fizetett a vakcinákért, és azt is vállalta, hogy egészségügyi adatokat ad át a Pfizernek.

