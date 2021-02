Milliókat kap havonta a magyar adófizetőktől, de "parizerezik" Szabó Tímea

Jakab Péterhez hasonlóan a „lízingelt” képviselőkkel frakcióhoz jutó Párbeszéd budai lakástulajdonos társelnöke is havi bruttó 2,2 milliós fizetéssel játssza a parizerevő kisembert.

Havi 2 millió 206 ezer 800 forintot kap a magyar adófizetőktől a budai ingatlantulajdonos - Kép: MTI/Bruzák Noémi

A minap megírtuk: Szabó Tímea Jakab Péter Jobbik-elnök példáját követi, a Párbeszéd frakcióvezetője is parizert reggelizik piros arannyal.

Csakhogy míg a Jakab által felvett, egyszerű kis ember szerepe is álságos, úgy Szabó Tímea is legfeljebb eljátssza a – saját kifejezésével élve – „prolit”. Megírtuk: Jakabnak frakcióvezetőként jelen állás szerint bruttó 2 206 800 forint a bére. Vagyonnyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy miskolci családi háznak, van több mint 4 millió forintnyi megtakarítása, a parlament pedig Budapesten, Miskolcon és Ózdon is bérel neki irodát. A „kisemberséget” tovább árnyalja, hogy személyesen írt alá autóbérleti szerződéseket frakciója számára a Porsche Hungária Kereskedelmi Zrt.-vel, róla pedig az is kiderült, hogy olykor sofőr furikázza, mégpedig egy Skoda Octaviával.

Szabó Tímea szintén úgy eszik parizert kiflivel és piros arannyal, hogy közben neki is bruttó 2 206 800 forint a bére, hiszen ugyancsak frakcióvezető.

Ráadásul annak ellenére tölti be ezt a posztot, hogy egyébként pártja, az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd csupán három képviselőt tudott 2018 tavaszán bejuttatni a parlamentbe. Ennek ellenére, a Liberális jelenlegi elnöke, Bősz Anett és a szocialista Burány Sándor csatlakozásával meglett a minimum-létszám, és megalakulhatott a számos kedvezményt, illetve több felszólalási lehetőséget jelentő képviselő-csoport. Majd miután Bősz kiszállt, és csatlakozott a DK-hoz, a független Mellár Tamás segítette ki a csapatot – Szabó Tímeát pedig ezzel végeredményben magasabb fizetéshez juttatta.

A Párbeszéd korábban LMP-s társelnökének legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint ráadásul két budai ingatlan is a tulajdonában van, igaz, az egyik csak felerészben.

Száz százalékos tulajdonosa egy 72 nm-es lakásnak a III. kerületben, míg ötven százalékban tulajdonosa egy ugyancsak a városrészben lévő, 86 nm-es lakásnak. A frakció bérel neki egy Toyota Aurist, továbbá egy irodát.

További adalék, hogy egy korábbi törvénymódosítás miatt, az előző évi bruttó átlagkereset-növekménynek megfelelően emelkedik a parlamenti képviselők bére. Ez azt jelenti, hogy márciustól mind Jakab, mind Szabó Tímea már 2 421 600 forintot vihet haza havonta.

mandiner.hu