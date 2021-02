Újabb adótartozást fizetett be I. János Károly volt spanyol király a hatóságnak

2021. február 26. 15:48

Újabb, ezúttal 4,4 millió euró (1,5 milliárd forint) értékű adótartozást fizetett be a hatóságnak I. János Károly volt spanyol király - tájékoztatta közleményben a nyilvánosságot Javier Sánchez-Junco ügyvéd pénteken.

Az ügyvéd - elcierredigital.com

A hivatalos nyilatkozat azután jelent meg, hogy az El País című újság pénteki számában közölte: az egykori uralkodó december óta már másodszor, egy eddig be nem vallott jövedelem után keletkezett hátralékot rendezett az adóhatóságnál.



Az ügyvéd tájékoztatása szerint a Zagatka Alapítványtól származó, utazásokkal és más szolgáltatásokkal kapcsolatos juttatásokról van szó, amelyeket önellenőrzéssel tisztázott I. János Károly.



A napilap információi szerint a volt király unokatestvére, Álvaro de Orleans tulajdonában lévő alapítvány mintegy nyolcmillió euró (2,9 milliárd forint) értékben fizetett ki magánrepülőgépes utazásokat I. János Károlynak 2018-ig. A volt uralkodó azonban 2014 júniusában átadta a trónt fiának, így elvesztette a büntethetetlenség kiváltságát.



A 83 éves volt államfő tavaly augusztusban titokban hagyta el Spanyolországot és utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, miután az ügyészség vizsgálatot indított ellene korrupció gyanújával. A feltételezések szerint jutalékot kaphatott, amiért egy spanyol konzorcium kapta meg a Medinát és Mekkát összekötő nagysebességű vasútvonal építésének lehetőségét.



Decemberben önkéntes adóbevallást nyújtott be és több mint 678 ezer eurót (242,5 millió forint) fizetett be a spanyol adóhatóságnak, amely a spanyol sajtó értesülése szerint azzal állhatott összefüggésben, hogy a volt király és több családtagja ismeretlen eredetű bankkártyákat használt 2016 és 2018 között.

A volt király - elboletin.com



Az ügyészség egy pénzmosásról szóló titkosszolgálati jelentéssel összefüggésben is vizsgálatot kezdeményezett I. János Károlynál. A sajtó tudni vélte, hogy egy Jersey-szigetén vezetett titkos számlán 10 millió eurós vagyont rejtegethetett.



MTI