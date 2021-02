Erdő Péter: szünetel a Szent István-bazilikában az istentiszteleti élet

2021. február 26. 21:06

Szüneteltetni kell a budapesti Szent István-bazilikában az istentiszteleti életet, mert a plébánián szolgáló káplánok elkapták a koronavírust - közölte Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek a főegyházmegye Facebook-oldalára feltöltött videóban.

bazilika.biz

Erdő Péter megerősítette, hogy a péntek hajnalban elhunyt Snell György esztergom-budapesti segédpüspöknek "súlyos Covid-fertőzése volt".



Elmondása szerint ezután megvizsgálták a plébánián szolgáló káplánokat, akiknek szintén pozitív lett a teszteredményük. Ezért az összes kontaktszemélyt, vagyis a Szent István-bazilikában dolgozó világiakat is tesztelni kell, a bazilikában pedig a karantén idejére szüneteltetni kell az istentiszteleti életet.



"Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy kellő fertőtlenítés után, megfelelő idő elteltével, de még a nagyhét előtt újraindulhasson a liturgikus élet Budapest főtemplomában" - fogalmazott Erdő Péter.



A bíboros szólt arról is: Snell György halála váratlanul érte, hiszen a püspök szerdán még részt vett a papi szenátus online ülésén.



Hozzátette: péntek reggel szentmisét mondott az elhunyt püspökért, és azt kérte az egyházmegye papjaitól és a hívektől is, hogy imádkozzanak a főpásztorért.



MTI