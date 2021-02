Sztrájkkészültség a Nagyszombati Egyetemen

2021. február 26. 21:35

A Nagyszombati Egyetem szenátusa sztrájkkészültség bevezetéséről döntött – írja a TASR. Így kívánnak reagálni a bevezetni kívánt felsőoktatási törvényre, amit az egyetem szenátusa elutasít, derül ki a szenátus nyilatkozatából.

Nagyszombat ősi magyar címere

„A Nagyszombati Egyetem akadémiai szenátusa, mint az akadémiai közösség és az egyetemi önkormányzat reprezentatív szerve, aggodalommal szemléli az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium és az államtitkár lépéseit a felsőoktatás területén, egyúttal elutasítja a minisztérium által közzétett és alkalmazni kívánt törvénytervezetet” – olvasható. Szerintük komoly aggodalomra ad okot az egyetemi önkormányzatiság eltörlése, valamint az egyetemek minisztériumi alárendeltsége és az egyetemekre történő potenciális politikai beavatkozások érdekében tett lépések.

A szenátus felszólította a minisztériumot, hogy vonják vissza a javaslatot.

Szerintük a felsőoktatás hatékony átalakítását tanácskozásnak kell megelőznie, melybe be kell vonni az érintett intézmények vezetőségét is. Egyúttal felszólították a minisztert arra is, hogy tegyen meg mindent az alulfinanszírozott felsőoktatás anyagi biztonságának megteremtése érdekében. „A további lépéseket a minisztérium következő döntései alapján mérlegeljük” – zárul a közlemény.

Pázmány Péter aláírja az egyetem alapítólevelét 1635-ben – mki.gov.hu

A szenátus alelnöke, Juraj Hladký kijelentette, a sztrájkkészültség figyelmeztetés, hogy az egyetem dolgozói hajlandóak sztrájkba lépni, ha a minisztérium továbbra is az egyetemi önkormányzatiság eltörlését akarja elérni. Az egyetem rektora, René Bílik rámutatott, hogy a módosítás célja kivonni az autonóm mechanizmusokat a szenátus jogai közül, és azokat egy másik testület hatáskörébe rendelni, melynek tagjait közvetlenül a miniszter nevezi ki.

„Megfosztják a szenátust gazdasági hatásköreitől, a rektor és a rektorhelyettesek megválasztásának jogától, valamint javasolják a szenátusok és tudományos tanácsok eltörlését, helyettük pedig egyfajta tudományos-pedagógiai tanácsot hoznának létre” – mondja Bílik.

felvidek.ma