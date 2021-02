Migránsbűnözés – Bakondi: több mint 15 ezer határsértőt fogtak el idén

2021. február 26. 21:46

Több mint 15 ezer határsértőt fogtak el idén eddig a magyar határokon - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

police.hu

Bakondi György elmondta: ebben az évben péntek reggelig 15 300 embert fogtak el illegális határátlépési kísérlet miatt és 174 embercsempész ellen indítottak eljárást. A legtöbb elfogás a magyar-szerb határszakaszon volt. Többségüket a határ térségében fogták el a hatóságok, illetve megakadályozták őket abban, hogy átjussanak a kerítésen.



A főtanácsadó kitért arra is, hogy a magyar kormány 2015 óta hozzá vannak szokva, hogy az Európai Unió intézményei, bírósága különféle döntéseket hoznak, amelyek nincsenek összhangban a magyar jogszabályokkal, a kialakult határőrizeti operatív helyzettel, a belbiztonság garantálására vonatkozó kormányzati kötelezettséggel.



Most a bizottság egy 2018-as törvénycsomag ügyében indított eljárást, amely az embercsempészeket, illetve határsértőket segítők büntethetőségét tette lehetővé. Ennek alapján Magyarországon az is bűncselekménynek számít, ha valaki például hamis munkavállalói igazolványt ad az érkezőknek, vagy létrát, szállást biztosít a határsértőknek - ismertette.



Bakondi György leszögezte: a magyar kormány vállalja az ezzel kapcsolatos vitát és érvényesíteni fogja álláspontját. Magyarország, az Európai Unió biztonsága a határokon kezdődik - jelentette ki a főtanácsadó, kiemelve: a jogállamiság alapvető, elsődleges kritériuma, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt.



Felhívta a figyelmet, hogy míg az európai polgárok nagyon szigorú szabályokkal léphetik át az államhatárt, addig a "migránsok mindent semmibe véve szabadon kóborolnak", és ennek az eddigi közbiztonsági, nemzetbiztonsági kockázatok mellett már komoly közegészségügyi kockázata is van.

MTI