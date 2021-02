A Biden-kabinet egyeztetett, mielőtt légicsapást mért az Irán-barát milíciára

2021. február 26. 22:50

A Biden-kabinet tájékoztatta az amerikai szövetségi törvényhozás vezetését, mielőtt csütörtökön az Egyesült Államok légicsapást mért Szíriában Irán-barát milíciák létesítményeire - közölte pénteken Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.

"A védelmi minisztérium a tegnap esti akció előtt tájékoztatta a Kongresszus vezetését, ma pedig a kormány a törvényhozó testület tagjait. Legkésőbb a jövő hét elején a teljes titkosított tájékoztatóra is sor kerül "- mondta a szóvivő.



Psaki az Air Force One, azaz az elnöki külön repülőgép fedélzetén tartózkodó újságíróknak azt mondta: a szíriai légicsapással Joe Biden amerikai elnök "egyértelmű üzenetet" akart közvetíteni, amely arról szól, hogy "az amerikaiak védelmében fog cselekedni". A szóvivő hozzátette: a jövőben az Egyesült Államok akciói a régióban "tanácskozó jellegűek" lesznek, és a szíriai feszültség csökkentésére irányulnak majd.



A csütörtöki műveletben megsemmisült a Katáib Hezbollah és a Katáib Szejjid as-Suhadá nevű síita milíciák több létesítménye az iraki-szíriai határ mentén. Az al-Ihbaríja szíriai állami televízió közlése szerint az akciónak 17 halálos áldozata van, a londoni székhelyű, Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint 22 milicista vesztette életét. A szíriai polgárháború eseményeit megfigyelő központ szerint mindannyian tagjai voltak a Hasd as-Saabi nevű, Iránnal szövetséges, síita iraki félkatonai ernyőszervezetnek.



A szíriai és az iráni külügyminiszter a légicsapásokat követő egyeztetésükön felszólította a nyugati országokat, tartsák be az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szíriára vonatkozó határozatait. A szíriai külügyminisztérium közleményében elítélte az amerikai légicsapásokat. A tárca figyelmeztetett: ez a fajta agresszió "a helyzetet kiélező következményekhez fog vezetni". Az új amerikai kormányzatnak "a nemzetközi legitimitáshoz, nem a dzsungel törvényéhez kell magát tartania" - tették hozzá.



Február 15-én az észak-iraki Erbílben található amerikai bázist érte rakétatámadás, amelyben egy, az amerikai hadsereggel szerződésben álló nem amerikai állampolgár meghalt, több amerikai pedig megsebesült. Pár nappal később Bagdad közelében is rakétatámadás ért egy bázist, ahol ugyancsak állomásoznak amerikaiak is. Elemzők szerint Washington azért választotta célpontjául az Irán-barát milíciák szíriai állását, hogy időt adjon az iraki hatóságoknak lefolytatni a vizsgálatot az erbíli és a bagdadi támadások ügyében.



MTI