NB I - Fontos három pontot szerzett a Budafok

2021. február 27. 18:21

A Budafok hazai pályán 2-0-ra legyőzte szombaton a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.

Ezzel a tizedikről a nyolcadik helyre lépett előre, igaz, a mögötte álló együttesek közül a ZTE és Újpest még visszaelőzheti.

OTP Bank Liga, 23. forduló:

Budafoki MTE-Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)



Budafok, zárt kapus, v.: Káprály

gólszerzők: Ihrig-Farkas (69.), Kovács D. (70.)

sárga lap: Ihrig-Farkas (78.), illetve Leoni (73.)



Budafok: Bese - Huszti, Jagodics, Oláh, Zeke - Csonka, Micsinai - Ihrig-Farkas (Iharos, 91.), Kovács D., Szabó M. (Skribek, 57.)- Zsóri (Kulcsár K., 68.)



Kisvárda: Dombó - Hej, Cirkovic, Prenga, Leoni - Simovic, Karabeljov (Zlicic, 76.) - Navrátil (Kovácsréti, 75.), Bumba, Sassá - Viana (Jelena, 75.)



Az előző fordulóban a Budafok és a Kisvárda is kikapott ugyan, de hét közben mindkét csapat negyeddöntőbe jutott a kupában, így pozitív élménnyel várta az összecsapást. Sok volt a szabálytalanság a találkozó elején, emiatt töredezetté vált a játék. Lendületesebben kezdett a Kisvárda, negyedóra elteltével azonban a Budafok birtokolta valamivel többet a labdát. Ugyanakkor nem alakulhatott ki folyamatos játék, mert sok passz pontatlan volt, talán az erős szél miatt is. Kevés helyzet alakult ki az első félidőben, melyben a vendégcsapat állt közelebb a gólszerzéshez.

A szünet után is jórészt a mezőnyben folyt a játék, sokáig egyik csapat sem jelentett különösebb veszélyt a kapura. Aztán a félidő közepén bő egy perc alatt eldöntötte a mérkőzést a Budafok: előbb Ihrig-Farkas Sebestyén a 16-os jobb oldaláról, az alapvonal közeléből emelt át a kapuson, majd Kovács Dávid lőtt távolról pontosan. Jobb helyzetkihasználása miatt a hazai csapat megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

MTI