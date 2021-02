Csúnyán leégették magukat az ellenzéki pártok vakcinaügyben

2021. február 27. 22:22

Még a saját maguk által meghívott háziorvos is cáfolta a baloldali pártok által létrehozott vizsgálóbizottság tegnapi ülésén, hogy a kormány rájuk erőltetné a kínai vakcinát. Bár az orvos azt mondta: Semmiféle nyomást nem érez a kínai vakcina beadására a baloldali pártok továbbra is bírálják a keleti oltóanyagokat. A kormány szerint az ellenzék az emberek megbetegedéséből remél politikai hasznot 2022-re.

Tájékoztatási kampánynak nevezte az ATV stúdiójában az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, hogy az ellenzéki politikusok úgynevezett „Covid 2021” vizsgálóbizottságot tartottak közösen. A baloldali pártok szimpatizánsai és más érdeklődők is élőben követhették pénteken a közösségi oldalon, ahogy az ellenzéki politikusok a szivárványkoalícióhoz kötődő polgármestereket és az általuk meghívott háziorvosokat kérdezik a járványról. Hamar kiderült azonban, hogy a baloldali politikusoktól ezen a tanácskozáson is a keleti oltóanyagok elleni hangolásra lehet számítani.

Míg a momentumos Iker Áron kérdésében azt sugallata, hogy az emberek elutasítják a kínai vakcinát, a DK-s Varga Zoltán már arra utalt, hogy a kormány ezt ennek ellenére ráerőlteti a háziorvosokra.

Csakhogy az egyik meghívott orvos mindkettőjüket cáfolta és azt mondta: senki sem kényszeríti sem őt, sem a pácienseit a vakcina elfogadására.

„Semmiféle nyomást nem érzek az ügyben, hogy a kínait be kell adnom, annyit tudok, hogy 55 ampullát kaptam most, azt legyek szíves beadni, és hát ezt mondom is, hogy a betegek boldogan jönnek” – fogalmazott Hámori Katalin háziorvos.

A DK-s Varga Zoltánt az orvos válasza láthatóan nem zavarta és a politikus az ülés utáni sajtótájékoztatón folytatta a keleti oltóanyagok elleni hergelést és „bevizsgálatlan, innen-onnan összeszedett, talán hamisított keleti vakcináknak” nevezte az oltóanyagot. Hogy hamis oltóanyagokra vonatkozó állítását mire alapozta, Varga Zoltán M1 kérdésére adott válaszából nem derült ki. Ahogy az sem, mi alapján jelentkezett Gyurcsány Ferenc pártjának egészségügyi politikusi posztjára.

Az M1 riporterének kérdéseire adott válaszokból az is kiderül, hogy Vargának semmilyen egészségügyi végzettsége nincs. Mint fogalmazott:„Politológus vagyok, azt hiszem, ahhoz nagy egészségügyi végzettség nem kell, hogy lássuk, mi folyik ebben az országban.”

A Demokratikus Koalíció politikusai tavaly óta többször is felszólaltak az orosz és kínai oltóanyagok ellen. Gyurcsány Ferenc pénteken a közösségi oldalon mégis azt állította: a DK nem oltásellenes.

A kormánypártok korábban többször is úgy reagáltak, hogy ha az ország a dk ra hallgatna és nem állna rendelkezésre keleti oltóanyag is, akkor a brüsszeli vakcinabeszerzésekre várva naponta több száz életet vesztenénk el.

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: a Gyurcsány-koalíció megkérdőjelezi az oltóanyagok hatékonyságát, vitatja a beszerzéseket, riogat, álhíreket terjeszt, ettől remélve politikai előnyt 2022-re.

hirado.hu - M1