Nyílt levél Dr. Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének

2021. február 28. 23:58

Dr. Csókay András orvos, idegsebész az etikai vizsgálatok azonnali megindítását, illetve a Kamara elhatárolódását sürgeti a politizáló háziorvosoktól

Tisztelt Elnök Úr!

A lakosság köreiből több olyan visszajelzés érkezett, hogy háziorvos kollégáink egy része elbizonytalanítja az oltásra jelentkező betegeket a kínai és orosz vakcinákkal szemben.

Ennek fényes bizonyítékául szolgált a Komáromi Zoltán háziorvos-doktor úrral, a DK egészségügy-politikusával történt beszélgetés az ATV Egyenes Beszéd műsorában, amelyben Komáromi nyíltan el is mondta, hogy ő mint háziorvos, hogyan bizonytalanítja el a hozzá oltásra jelentkezőket a kínai vakcinával kapcsolatban. A felháborodott lakossági bejelentések is erről számolnak be. Egészségügyi vészhelyzet lévén azonban a katasztrófa medicínát érintő szabályok érvényesek, ezt minden orvosi egyetemet végzett embernek tudnia kell. Így az oltóanyag 3. fázis szerinti vizsgálatát nem kell befejezni, ahogyan az Ebola járványnál sem történt meg ez ahhoz, hogy megkezdődjön a tömeges oltás, amennyiben egy teljesen ismert oltóanyag-technológiáról van szó.

Márpedig az elölt kórokozó, jelen esetben a vírus, mint oltóanyag lassan 200 éves sikeres múltra tekint vissza. Nem százezrek vagy milliók, hanem százmilliók halálát, súlyos szövődményét lehet így megakadályozni. A kínai vakcináról a legmagasabban rangsorolt tudományos lapok is közölték már a jó eredményeket. Sajnos a hazai háziorvosok egy része, felrúgva a hippokratészi esküjüket, tudatlanságuk vagy a kormány sikeres munkája elleni bosszújuktól vezettetve jelentős mértékben hátráltatják a járvány elleni védekezés sikerét, annak legyőzését, súlyosan vétkezve ezzel a Magyar Orvosi Kamara etikai kódexében foglaltak ellen.

Elnök Úr!

Kérem a szükséges etikai vizsgálatok azonnali megindítását, illetve a kamara halasztást nem tűrő elhatárolódását ezektől a kollégáktól!

Tisztelettel:

Dr. Csókay András PhD idegsebész, osztályvezető főorvos, Honvédkórház

HírTV