360 felett jár a forint

2021. március 1. 09:30

Hétfő reggel 362,5 körül járt a forint az euróval szemben, ezzel lassan kijelenthető, hogy egyértelműen felfelé mozdult ki a jegyzés a hetekig élő 355-360-as sávból. Pénteken még volt egy próbálkozása a magyar devizának, hogy visszatérjen ebbe a sávba, de lassan kijelenthető, hogy nem sikerült. Ez elsősorban a romló nemzetközi hangulatnak köszönhető, a befektetők elsősorban az emelkedő kötvényhozamok és az inflációs kilátások miatt aggódnak, ez pedig nyomás alá helyezi a feltörekvő piaci devizákat.

Ha a közeljövőben nem javul érdemben a hangulat, akkor a forint kilátásai is rosszak maradhatnak, akár a tavaly nyáron látott történelmi mélypont is veszélybe kerülhet, most nagyjából 2%-ra van onnan az árfolyam. A dollárral szemben 300,4-nél járunk, míg az angol font most 419,5 forintba kerül.

portfolio.hu