Zöld utat kapott a Biden-csomag

2021. március 1. 10:03

A Nancy Pelosi által vezetett képviselőházban nagyrészt pártok mentén szavaztak a hatalmas csomagról, ami a Covid miatt nehéz helyzetbe került amerikaiak millióinak nyújt közvetlen pénzügyi támogatást. Elfogadta a képviselőház Joe Biden 1900 milliárd dolláros gazdaságösztönző csomagját, melynek keretében 1400 dollárt juttatnának minden egyes, évi 75 ezer dollárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező amerikainak, kiterjesztenék a munkanélküli segélyeket, további támogatásokat nyújtanának a kisvállalkozásoknak, valamint a rászoruló városoknak és szövetségi államoknak – idézi a CNBC-t a Portfolio.

Emellett 15 dolláros óránkénti minimálbért vezetnének be és például a koronavírus-vakcinák gyártására és terjesztésére is többletforrásokat biztosítanának. A csomag most a szenátus elé kerül, ahol Joe Biden reményei szerint szintén gyorsan zöld utat fog kapni. A lap emlékeztet, a tavalyi évben az Egyesült Államokban már egy 2300 milliárd dolláros, majd egy közel 900 milliárd dolláros ösztönzőcsomagot is megszavaztak a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.

portfolio.hu