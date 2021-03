„Merkel és Von der Leyen cserben hagyta Európát”

2021. március 1. 16:04

A német Bild napilap publicisztika rovatának vezetője, Filipp Piatov a brit The Times lapnak írt véleménycikket, amelyben Angela Merkel német kancellárt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét hibáztatja az uniós vakcinabeszerzés kudarcáért. Mint azt írja, a két politikus asszony megmenthette volna a kontinenst, ehelyett a vírus elleni fegyver, vakcina nélkül hagyták Európát.

„Unalmas lehet nekik, hogy folyton azt kérdezgetik tőlük: az amerikai és izraeli oltási kampány miért ennyire előrehaladott? Pedig Nagy-Britannia oltási üteme teszi csak igazán látványossá a bukásukat” – vélekedik az újságíró, arra is emlékeztetve: épp a Bild című lapban jelent meg egy briteknek szánt írás a múlt héten, „Irigylünk benneteket!” szalagcímmel. „Nekünk németeknek különösen keserű az oltási kudarc. […] Két politikusunknak köszönhetően az EU Nagy-Britanniához képest négy hónappal később vásárolt be egy épp Németországban gyártott vakcinából, majd a briteknél egy hónappal lassabban engedélyezte annak forgalmazását.” Piatov szerint Merkel és Von der Leyen akkor is hibáznak, amikor arra hívják fel a figyelmet, hogy közös uniós beszerzés híján mindenki rosszabbul járt volna.

„Amikor a kudarcos oltási kampány alternatíváját állítják be az európai érdekkel ellentétesnek, nem is veszik észre, hogy saját maguk, az euroszkeptikusokhoz hasonlóan, ártottak ennek az érdeknek” – húzza alá. „ Merkel és Von der Leyen történelmi lehetőséget kaptak. […] Ezt ugyanakkor eljátszották, aminek beláthatatlan következményei lesznek az EU jövőjére nézve” – zárja sorait a német publicista.

Magyar Nemzet