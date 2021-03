Ügyészi vizsgálat indult egy migránsokat pénzért szállító olasz NGO ellen

2021. március 1. 22:30

Hatósági vizsgálat indult a Mediterranea Saving Humans nevű olasz nem kormányzati szervezet (NGO) négy tagjával szemben, miután bizonyítást nyert, hogy pénzért vettek át és szállítottak partra bevándorlókat egy dán teherhajóról – közölte a szicíliai Ragusa ügyészsége hétfőn.

Az ügyészség bejelentése szerint a nem kormányzati szervezet (NGO) Mare Jonio nevű hajója a dán felségjelzésű Maersk Etienne teherhajóról vett át egy huszonhét fős bevándorlócsoportot, melyet „tetemes anyagi juttatásért” szállított Szicília partjaira.

Ragusa ügyészsége négy gyanúsított ellen rendelt el vizsgálatot egyebek között illegális bevándorlás pártolása, valamint a tengeri mentésre vonatkozó nemzetközi előírások megsértése miatt. A Mediterranea Saving Humans vezetőiről van szó, közöttük van Luca Casarini baloldali aktivista, a Mare Jonio hajó misszióvezetője, valamint a szervezetet finanszírozó Beppe Caccia ismert baloldali politológus, a hajó kapitánya és a migránsok szállítását dokumentáló rendező is.

A hatóságok hétfőn házkutatást tartottak a vizsgálatban érintettek otthonában és a Mediterranea irodáiban is, ahol dokumentumokat is lefoglaltak. Fabio D’Anna szicíliai ügyész elmondta, hogy az utóbbi hónapokban a civilszervezet telefonjait is lehallgatták, valamint bankszámlamozgásukat is követték.

Az ügyészség információi szerint a Maersk Etienne dán teherhajó tavaly augusztus 5-én vette fedélzetére a migránscsoportot a Földközi-tengeren. A bevándorlók nem kaptak kikötési engedélyt Málta szigetén. Harminchét nap elteltével a dán hajóra megérkeztek a Mediterranea tagjai, akik saját hajójukra vették át a huszonhét menekültet, közöttük egy kisgyereket és egy várandós nőt. A „mentési” műveletről videót is forgattak.

A Mare Jonio azonnal kikötési engedélyt kért a szicíliai Pozzallóban, ahol partra is tette a csoportot szeptember 12-én.

Ahogy minden bevándorlócsoport esetében történni szokott, az illetékes területi ügyészség hivatalból vizsgálatot indított a migránsok érkezését övező körülmények tisztázására.

A bevándorlók számoltak be arról, hogyan helyezték át őket az egyik hajóról a másikra Az ügyészség tisztázni akarta a dán teherhajót működtető cég és a Mediterranea közötti kapcsolatokat, így derült fény arra, hogy a két fél között „kereskedelmi tranzakció” ment végbe, amely a civilszervezetet „tetemes összeghez juttatta a szolgáltatásért” – olvasható az ügyészségi közleményben.

A Mediterranea Saving Humans 2018 őszén kezdte el munkáját első olaszországi civilszervezetként, amely hajókat küldött a Földközi-tengerre. A bolognai székhelyű NGO a Mare Jonio és az Alex nevű hajóval dolgozik a német Sea-Watch és a spanyol Proactiva Open Arms szervezetekkel együttműködésben.

A Mediterranea misszióvezetőjével, Luca Casarinivel szemben 2019 márciusában másik eljárás is indult, miután a Mare Jonio hajó, fedélzetén negyvenkilenc bevándorlóval, engedély nélkül kikötött Lampedusa szigetén az akkori belügyminiszter, Matteo Salvini tiltása ellenére.

Luca Casarini arról ismert, hogy a világ legfejlettebb iparú országait tömörítő G7 csoport 2001 nyarán, Genovában tartott csúcstalálkozóján a globalizációellenes tüntetések szélsőséges, a rendfenntartó erőkkel is összecsapást kereső csoportjait vezette.

A Mediterraneát érintő ügyészi vizsgálatra elsőként Matteo Salvini, a Liga vezetője, volt belügyminiszter reagált az ügy azonnali és mélyreható kivizsgálását sürgetve.

Bejelentette, hogy Mario Draghi miniszterelnökkel és Luciana Lamorgese belügyminiszterrel is konzultálni akar. Hozzátette, hogy év elejétől 4536 bevándorló érkezett az olasz partokra a tavaly január-februári 2359 után, miközben 2019-ben ő belügyminisztersége alatt 269-en érkeztek az év első két hónapjában.

hirado.hu - MTI