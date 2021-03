Egyéves az Azonnali Fizetési Rendszer

2021. március 2. 10:03

A világon egyedülálló módon, minden bank számára kötelezően és egyidőben indult el 2020. március 2-án az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR). Egy év alatt közel 150 millió tranzakció teljesült azonnal összesen 30 000 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a GIRO Zrt. által létrehozott, központi infrastruktúrára alapozott azonnali fizetési szolgáltatás új dimenzióba helyezte a magyar pénzforgalmat és az elmúlt harminc év legnagyobb magyar pénzügyi innovációjaként a bankszektor sikeres digitális átállását eredményezte - tájékoztatta a Gondolát a Magyar Nemzeti Bank.

Az alapgondolat megszületésétől az indulásig, ötéves közös munka eredményeként indult el tavaly március 2-án az Azonnal Fizetési Rendszer. Az MNB, a GIRO Zrt. és a kereskedelmi bankok által létrehozott fejlesztés az utóbbi 30 év legnagyobb pénzügyi innovációja volt Magyarországon. Egy év alatt 150 millió tranzakció teljesült azonnal összesen 30 000 milliárd forint összegben. A tranzakciók 99 százaléka öt, 96 százaléka azonban csupán két másodpercen belül ért célba. Az összes átutalásos tranzakció harmada az azonnali rendszerben teljesült, ami egy átlagos munkanapon 400 ezer utalást jelentett. Emellett egyértelmű siker, hogy az AFR-nek köszönhetően a munkaszüneti napokon is átlagban 116 ezer tranzakcióval már 9 milliárd forint cserélt gazdát, így az év minden percében lendületben tartva a pénzügyi rendszert és a gazdaságot - tudni meg a Gondolához eljuttatott MNB-jelentésből.

Az AFR bevezetése amellett, hogy hozzájárult a szektor sikeres digitális átállásához, hazánkat nemzetközi szinten is az élvonalba juttatta, hiszen világviszonylatban is kiemelkedően széleskörű elérhetőséget biztosított. Indulása a lehető legjobbkor történt a koronavírus-járvány tekintetében is: használatával biztonságos távolságtartással lehet fizetni, ill. fizikai jelenlét nélkül is küldhető pénz akár számlaszámra, akár másodlagos azonosító segítségével telefonszámra vagy e-mailre. Tavaly március óta 110 ezer másodlagos azonosítót regisztráltak az ügyfelek, ezek 56 százaléka mobilszám, 34 százaléka email cím és 10 százaléka adóazonosítójel, vagy adószám. A rendszernek köszönhetően bármelyik banki ügyfélnek, bármilyen helyzetben lehetséges elektronikusan fizetni, ott is, ahol korábban csak a készpénz jelentette a megoldást.

A tavalyi év szeptember 1-től emellett lehetővé vált a vállalati kötegelt tranzakciók beküldése is, amivel tovább bővült az azonnali rendszerben teljesülő tranzakciók köre.

Az MNB várakozásai szerint a közeljövőben szerteágazó szolgáltatások fognak épülni az azonnali fizetésre, felhasználva a fizetési kérelem és a másodlagos azonosító funkciókat is, illetve egyre több banknál QR kódos fizetésre is lesz lehetőség. A fejlett mobilbanki alkalmazások és az AFR-re épülő szolgáltatások terjedésével az ügyfelek egyre növekvő része tud azonnal, kényelmesen és gyorsan utalni szinte bármilyen fizetési helyzetben, ezáltal az azonnali fizetési rendszer gyorsítja és egyszerűsíti a vállalkozások, a lakosság és az állami szereplők pénzforgalmát és növeli a magyar gazdaság működésének hatékonyságát, valamint az ország versenyképességét - jelezte az MNB Kommunikáció a Gondolának.

