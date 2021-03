Koronavírus - Menczer: egész Európa az orosz és a kínai vakcinára vár

2021. március 2. 11:22

Egész Európa a kínai és az orosz vakcinára vár, ezekért állnak sorba, miközben Magyarországra már mindkét oltóanyagból érkezett - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

A műsorban felvetették, hogy Dobrev Klárának, a DK EP-képviselőjének állítása szerint a kormány szándékosan nem hívja le a Magyarországnak járó uniós vakcinakeretet.



Menczer Tamás erre úgy reagált: "amivel a baloldal próbálkozott az elmúlt napokban, az nettó hazugság". Magyarország minden elérhető vakcinát lekötött, ami októberig beérkezhet, az a mennyiség, amiről a baloldal beszél, talán az idei év decemberében érkezhetne meg. Lehet, hogy a baloldal csak decemberben akart oltani, de a kormánynak más a szándéka - tette hozzá.



Az államtitkár szerint jelenleg sem az a probléma, hogy a kormány ne kötött volna le elegendő vakcinát, hanem az, hogy ezek az oltóanyagok nem érkeznek meg, hiszen a brüsszeli beszerzéseken keresztül mostanáig a rendelt mennyiség mindössze öt százaléka érkezett meg.



Hangsúlyozta, hogy miközben a kormány szerint a vakcinakérdés nem politikai, hanem egészségügyi kérdés, a baloldal - Gyurcsány Ferenc vezetésével - összehangolt és tervezett támadást indított az oltóanyagok beszerzése ellen.



"Mindent mondtak rólunk, azt mondták, hogy emberkísérletet hajtunk végre, épp csak nem neveztek bennünket tömeggyilkosnak" - fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, ehhez képest már az unió vezető államai is úgy látják, a magyarhoz hasonló vakcinabeszerzést kellett volna folytatni.



Elmondta azt is, a kormány vakcinabeszerzésének hatékonyságát mutatja, hogy a legutóbbi statisztikai adatok szerint Magyarország a harmadik állam az Európai Unióban az átoltottság alapján.



"Azt is fontos hangsúlyozni, hogy mi nem egymással versenyzünk, mi nem más országgal versenyzünk, én kívánom nekik is, hogy jól haladjon az oltásuk, és minél több ember kapjon vakcinát. Mi a vírussal, a bajjal versenyzünk, és a vírus ellen az egyetlen megoldás a vakcina" - emelte ki Menczer Tamás.



Megjegyezte, hogy újabb orosz és kínai vakcinaszállítmányok várhatók, így azt reméli, hogy a magyar mutatók továbbra is javulni fognak.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hazugságnak nevezte a baloldal részéről az oltásigazolványokat ért kritikát is. Hozzátette, hogy az Európai Unióban semmilyen megállapodás nem született eddig arról, hogy az oltásigazolvány kit és mire jogosít fel.

"Ez jelenleg úgy néz ki, hogy majd valamikor valakik kapnak valamit, ami valamire majd feljogosítja őket" - érzékeltette Menczer Tamás. Hozzátette: mivel egész Európa az orosz és a kínai vakcinára vár, nehezen elképzelhető, hogy az ezekkel beoltott embereket kirekesztenék.

