Megkezdődött a Czeglédy Csabához kapcsolódó bűnügy tárgyalása

2021. március 2. 11:45

Vádlotti vallomások ismertetésével megkezdődött a Kecskeméti Törvényszéken kedden a Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet tárgyalása. A Gyurcsány Ferenc DK-elnök pártjánál is jogi képviseletet ellátó Czeglédy Csaba és társai ellen költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat.

keol.hu

Sárközy Szabolcs bírósági sajtószóvivő elmondta: a tárgyalás a tizenkilencedrendű vádlott vallomásainak ismertetésével kezdődött el, aki lemondott jelenlétéről. Kiemelte: a férfi a nyomozás során a tényeket elismerte, de bűnösségét tagadta. Az ügyészség bűnsegédként elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználással vádolja.



A Csongrád Megyei Főügyészség a szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében - Czeglédy Csabával és húsz társával szemben - költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt még 2019 februárjában emelt vádat a Szegedi Törvényszéken.



A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése és a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.



A Human Operator Zrt. két generál alvállalkozó közbeiktatásával - melyek teljesítési segédként nyolc iskolaszövetkezeteket vontak be - jelentős létszámú munkaerőt közvetített Magyarországon működő cégeknek. A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vagy csak részben vallották be, és elmulasztották befizetni.



A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.



A Szegedi Törvényszék két tanácsa korábban húsz vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, közülük hét - a bűnösségét beismerő és az ügyészséggel egyezséget kötő - vádlott ügyében jogerős döntést is hozott. A bíróság a vádlottakra másfél és három év három hónap közötti börtönbüntetést szabott ki úgy, hogy hárman nem bocsáthatók feltételes szabadságra.



Tavaly januárban több, az ügyben eljáró bírót követően a Szegedi Törvényszék valamennyi büntető ügyszakos bírája elfogultságot jelentett be, ezért a Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a szegedit kizárva, az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki. A kecskeméti bíróság, miután a Szegeden lefolytatott eljárásból kimaradt vádlott előkészítő ülését 2020. június 25-én megtartotta, a többi vádlott esetében kitűzte a tárgyalást keddre. A hatodrendű vádlott a nyomozás során nem tett vallomást, az ügyészség bűnszervezetben és bűnsegédként elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja.



Az ügy március 3-ai tárgyalása a vádlottak betegsége miatt elmarad, majd a tervek szerint március 9-én a negyed- és tizenötödrendű vádlott, március 10-én pedig a nyolcadrendű vádlott meghallgatásával folytatódik.

MTI