Cézanne rajzaiból és akvarelljeiből nyílik kiállítás a New Yorkban

2021. március 2. 12:11

Paul Cézanne (1839-1906) rajzaiból és akvarelljeiből nyílik kiállítás nyáron a New York-i Modern Művészetek Múzeumában (MoMA).

moma.org

A francia impresszionista festő 200 ritkán látott munkáját a Cézanne Drawing című tárlaton láthatja a New York-i közönség június 5. és szeptember 25. között a múzeumban.



A MoMA honlapja szerint a kiállítás a mester kevésbé ismert rajzait és akvarelljeit mutatja be. Mint írják, Cézanne-ra festőként emlékezünk, de modern látásmódját tükröző legeredetibb munkáit papírra készítette el, ceruzával vagy vízfestékkel.



Cézanne nap mint nap rajzolt, külön papírívek vagy vázlatfüzetei őrzik ezeket a munkáit.



Gyakran rajzolt olyan modelleket, amelyek kéznél voltak, beleértve a konyhaasztalán található tárgyakat, valamint az otthonát díszítő órákat és lámpákat; de feleségét és fiát is lerajzolta. Kirándulásait is megörökítette, és saját képzeletével egészítette ki. A papíron dolgozta ki azokat a jellegzetes motívumokat, amelyek festészetében is megjelentek, az élő csendéletekben, tájképekben.

moma.org

"A rajzolás főleg annak konfigurációja, amit látunk" - írta a művész, és hitt abban, hogy a rendszeres rajzolás révén tanulta meg "jól látni" a dolgokat.

MTI