Koronavírus - A hazugságrém most a vakcináról lódít

2021. március 2. 12:47

Gyurcsány Ferenc a kormányfőnek beadott vakcinát is képes volt megkérdőjelezni, amivel csak egy dolgot erősített meg: "a régi világ embere Őszöd óta semmit sem változott, ha most épp az oltásokról kell hazudni, akkor azt teszi" - közölte a Fidesz frakcióvezetője kedden, a Facebook-oldalán.

A hazugságrém - MH

Kocsis Máté bejegyzésében úgy fogalmazott, "roppant szánalmas dolog, ha a régi miniszterelnök a mostani miniszterelnököt azzal vádolja, hogy nem is azt a vakcinát kapta meg, amelyiket a sajtóban is látni lehetett".



"Ez a vád nem politikai, hanem gyerekes, béna, és talán még Gyurcsányhoz is méltatlan, de még ezt is bevállalta ahhoz, hogy kavarhasson valami bizonytalanságot az oltások körül, miközben a nyakunkon a járvány" - írta.



A kormánypárti politikus arra kérte követőit, ne dőljenek be Gyurcsány Ferencnek. "Ha Gyurcsány nem akar gyurcsányozást hallgatni, távozzon végre a közéletből!" - zárta bejegyzését Kocsis Máté.



MTI