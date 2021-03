Putyin méltatta Gorbacsov világtörténelmi szerepét

2021. március 2. 17:13

Méltatta Mihail Gorbacsovnak az orosz és a világtörténelemben játszott szerepét Vlagyimir Putyin orosz elnök az utolsó szovjet kommunista pártfőtitkárhoz és államfőhöz 90. születésnapja alkalmából intézett köszöntésében.

"Önt joggal tekintik azon ragyogó és rendhagyó személyiségek, a korunk kiemelkedő államférfijai alkotta csillagkép részének, akik jelentős hatást gyakoroltak a hazai és a világtörténelem menetére" - hangzott Putyin Gorbacsovhoz intézett üzenete.



A hivatalban lévő orosz vezető méltatta Gorbacsov társadalmi és felvilágosító, valamint a nemzetközi humanitárius projektekben vállalt tevékenységét, továbbá jó egészséget és minden jót kívánt neki. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerdán újságíróknak azt mondta, a Kreml nagy tisztelettel viszonyul Gorbacsovhoz.



90. születésnapja alkalmából a világ több vezetője, köztük Joe Biden amerikai elnök, Angela Merkel német kancellár és Boris Johnson brit kormányfő is felköszöntötte az egykori politikust.



Mihail Gorbacsov 1985 és 1991 között volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, és 1988 és 1991 között, háromféle titulussal, az ország államfője is. Az ő nevéhez kötődik a peresztrojka (átépítés) és a glasznoszty (nyilvánosság) jelszavával meghirdetett reformpolitika, az alkoholkorlátozás és a szovjet csapatok afganisztáni csapatkivonása. Kulcsszerepe volt a hidegháború lezárásában, a német újraegyesülésben, a Varsói Szerződés katonai blokk feloszlatásában és a Szovjetunió széthullásában is.



Gorbacsov 1990-ban megkapta a Nobel-békedíjat. 1993-ban részese volt a Novaja Gazeta című lap megalapításának és ő birtokolja a lap részvényeinek 10 százalékát.



Maga az ünnepelt több nyilatkozatot adott a kerek évforduló alkalmából, amelyekben egyebek között közvetlen találkozót sürgetett Putyin és Biden között, azt hangoztatta, hogy a peresztrojka elvezetett a szabadsághoz és a totalitárius rendszer lebontásához, a glasznosztyot pedig reformok előfeltétének és mozgatórugójának nevezte.



A VCIOM állami közvélemény-kutató intézet kedden közölt felmérése szerint az oroszok 51 százaléka úgy gondolja, hogy Gorbacsov tevékenysége több kárt okozott az országnak, mint amennyi hasznot hozott. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt öt év alatt azoknak az aránya, aki negatívan ítéli meg a volt pártfőtitkár-elnök tevékenységét, 10 százalékponttal csökkent.



Harminckét százalék szerint egyformán hozott jót és rosszat is. Negyvenhat százalék szerint a volt vezető valószínűleg egy szűk csoport érdekei szerint cselekedett, és csak 7 százalék gondolta azt, hogy a társadalom egészének érdekeit tartotta szem előtt. 13 százalék szerint a többség érdekében cselekedett. A válaszadók 70 százaléka szerint Gorbacsov alatt rossz irányba haladt az ország, 51 százalék szerint súlyos taktikai hibákat követett el, amelyek megrázkódtatásokhoz és problémákhoz vezettek. A megkérdezettek 22 százaléka úgy vélekedett, hogy az ünnepelt egy bűnöző, aki szándékosan törekedett az ország lerombolására.



Sztyepan Lvov, a VCIOM stratégiai fejlesztési igazgatója szerint az oroszok véleménye a generációváltás ellenére sem változott meg Gorbacsov történelmi szerepével kapcsolatban.



Az ő neve még sokáig össze fog kapcsolódni a széthullás tragédiájával - nem annyira a kommunista hataloméval, mint inkább a társadalmi alapokéval, az államéval, a világpolitikai szerepével, a szovjet társadaloméval és a jólétével" - nyilatkozott a szakértő.



"Rendkívül kevés az olyan érv, amely alapján az oroszok meg tudnának békülni azzal a történelmi szükségszerűséggel, amelyben Gorbacsov kénytelen volt tevékenykedni, és objektívebbé tudnák tenni az értékítéletüket, és várhatóan aligha fog ilyen felbukkanni a belátható jövőben. Az érzelmek elmúlnak, de a Gorbacsov felmentéséhez szükséges racionális motívumok nem állnak össze" - tette hozzá Lvov.

