Varsó elutasítja "a luxemburgi bírák" tanár bácsis kioktatását

2021. március 2. 18:30

A lengyel jogrendet semmibe vevőnek, ezért elfogadhatatlannak nevezte Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter kedden az Európai Unió bíróságának aznapi állásfoglalását a lengyel legfelsőbb bírósági tisztségek betöltését érintő törvénymódosításról.

Zbigniew Ziobro - strajk.eu

A lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróságnak egy 2018-as, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdését megvizsgálva, az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága úgy találta, hogy sérthetik az uniós jogot a lengyel országos igazságszolgáltatási tanácsról (KRS) szóló törvény korábbi módosításai, amelyek a legfelsőbb bírósági tisztségekre pályázók kinevezését érintik. Hozzátette egyúttal, hogy a jogsértés tényleges fennállásáról a lengyel bíróságoknak kell dönteniük.



A luxembourgi döntésre reagálva Zbigniew Ziobro keddi sajtótájékoztatóján aláhúzta: Lengyelországban az alkotmányból ered a jog, az EU-bírósági ítélet alapján viszont "arra kellene következtetni, hogy a lengyel alkotmány már nem érvényes". Mintha a lengyel alaptörvényt uniós előírások "hatálytalaníthatnák" úgy, ahogyan ezt a luxembourgi törvényszék helyesnek találja - jelentette ki a miniszter.



Hozzátette: ilyen álláspontba semmilyen lengyel politikus nem egyezhet bele, a bírósági döntés ezért elfogadhatatlan.

Julia Przylebska - wiadomsci.gazeta.pl

A luxembourgi állásfoglalásra reagálva Julia Przylebska alkotmánybírósági elnök a PAP hírügynökségnek nyilatkozva rámutatott: a varsói taláros testület többször is megállapította, hogy az alkotmány kizárja a bíróságok beavatkozását a bírák kinevezésébe.



Przylebska felidézte azokat az alkotmánybírósági ítéleteket is, amelyek szerint kizárt, hogy a lengyel bíróságok az államfő által végzett bírói kinevezések szabályosságát vizsgálják, valamint azt is, hogy a legfelsőbb közigazgatási bíróság az országos igazságszolgáltatási tanács döntései ellen emelt fellebbezésekkel foglalkozzon.

MTI