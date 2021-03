Koronavírus - Március közepén várható a következő kínai vakcinaszállítmány

2021. március 2. 18:44

A kedden érkezett Pfizer-vakcinák után hamarosan megérkezik az újabb szállítmány az orosz Szputnyik oltóanyagból. A következő kínai vakcinaszállítmány március közepén várható - írta a koronavirus.gov.hu kedden.

Mint kifejtették: Magyarország az eddigi 6,5 millió adagról 10,9 millióra növelte a lekötött Pfizer-BioNtech oltóanyag mennyiségét. Magyarország így már összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le. Ebből 24 millió adag oltóanyag várható az uniós beszerzésből, ennek eddig 5 százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).



Kedden 114 660 adagot tartalmazó Pfizer-vakcina szállítmány érkezett Magyarországra. Ezt - az oltási protokoll szerint - kiszállították a kórházi oltópontokra, ahol a regisztrált idősek oltását folytatják vele. Az AstraZeneca-vakcinával a 18-59 év közötti krónikus betegeket oltják, ezt eddig a háziorvosok végezték, de ezen a hétvégén a kórházi oltópontokra fogják hívni az oltandókat.



A Janssen és a CureVac még nem rendelkezik uniós engedéllyel, így még nem is szállított oltóanyagot Magyarországra. A Janssen március közepén kaphatja meg az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) engedélyét, ebből a vakcinából egy oltásra lesz csak szükség, így a lekötött 4,36 millió adag ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé.



Kiemelték, hogy miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött. Ezekből további 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik majd a következő hónapokban. Az eddig érkezett Szputnyik-vakcinával az elmúlt időszakban a regisztrált idősek oltását végezték a kórházi oltópontokon, illetve 100 ezer már múlt héten beérkezett oltóanyag a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) "felszabadítására" vár. Már Magyarország felé tart az újabb orosz vakcinaszállítmány, 180 ezer adag első oltáshoz és 100 ezer adag második oltáshoz elég vakcina érkezik hamarosan az országba.



A kínai vakcinával is már második hete zajlik az oltás. A regisztrált idősek oltásához múlt héten 275 ezer Sinopharm-vakcinát kaptak a háziorvosok, ezen a héten pedig újabb 250 ezer adagot kapnak. A következő kínai vakcinaszállítmány március közepén várható.



"Magyarország immár 5 oltóanyaggal rendelkezik, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott az oltás, és uniós átlag fölött van a lakosság átoltottsága" - emelték ki.



A kormányzati portál "Magyarországra érkezett vakcinák típusa és mennyisége" című friss tájékoztatása szerint a lekötött mintegy 31 millió vakcinának eddig 7 százaléka érkezett meg. Az uniós lekötött mennyiségnek az 5 százalékát, míg a lekötött keleti vakcináknak a 13 százalékát szállították eddig. Az oldalon külön táblázatban ismertették az egyes vakcinatípusok oltásának főbb tudnivalóit, mellékelve azok lakossági tájékoztatóit is megosztották.



MTI