Sebastian Kurz Izraellel kíván együttműködni az oltóanyaggyártás tekintetében

2021. március 2. 18:55

Sebastian Kurz osztrák kancellár irányváltást jelentett be Ausztria oltóanyaggyártási stratégiáját illetően.

"Nem függhetünk csak és kizárólag az Európai Uniótól" - mondta a kancellár kedden, két nappal az Izraelbe tervezett látogatása előtt.



Sebastian Kurz Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel csütörtökön Izraelbe látogat, hogy találkozzanak Benjámin Netanjahuval, és tárgyalásokat folytassanak egy lehetséges együttműködésről a koronavírus elleni oltóanyag közös kutatásáról és gyártásáról.



"A jövőben együtt kell élnünk a vírussal, és annak mutációival." - mondta Kurz. Vezető kutatók is arra figyelmeztetnek, hogy Ausztriának évente 30 millió adag oltóanyagra lesz szüksége. "Ezért nem hagyatkozhatunk kizárólag az unióra, és Izraellel, valamint Dániával közösen arra törekszünk, hogy önállóan is képesek legyünk eredményeket elérni a vakcina-kutatás és gyártás terén." - tette hozzá a kancellár.



Az Európai Gyógyszerügynökség engedélyeztetési mechanizmusának lassúsága, valamint a gyógyszergyártó cégek kapacitás- és szállítási mennyiségkiesése késztette Ausztriát arra, hogy külön utakat keressen - hangoztatta Kurz.



Az osztrák kancellár a nap folyamán találkozott a hazai gyógyszeripar vezető képviselőivel, a tanácskozáson részt vett Heinz Fassmann tudomány- és kutatásügyi miniszter, valamint Margarete Schramböck gazdasági miniszter is.



Renee Gallo-Daniel, az oltóanyaggyártók osztrák egyesületének elnöke innovatív kezdeményezésnek nevezte a kancellár tervét. Kijelentette: határozottan helyesli, ha egy ország helyben is képes a vakcinagyártásra. "Mivel az oltóanyagok adaptálása a különböző vírusmutációkra folyamatos feladat lesz a jövőben, kifejezetten örvendetes előre, illetve hosszú távban gondolkodni" - tette hozzá Gallo-Daniel.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1920 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 462 769 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1427, az intenzív kezelésre szorulók 296-an vannak. A vírusfertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 31-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8605-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 433 873.



A dán miniszterelnök ugyancsak megerősítette az osztrák kancellárral közösen tervezett látogatást, továbbá, hogy országa Ausztriával és Izraellel együttműködve állíthat elő vakcinákat. Mette Frederiksen kormányfő keddi nyilatkozatában nem zárta ki, hogy országa társtulajdonosa lehet egy koronavírus elleni vakcinákat előállító üzemnek Izraelben.



"Konkrét tárgyalásokat folytatunk Izraelben arról, hogy miképpen növelhetnénk a vakcina-előállítást - mondta újságíróknak Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint. "Örülök, hogy Dánia együttműködhet Izraellel, amely jelenleg világelső a vakcinákat illetően" - tette hozzá.



MTI