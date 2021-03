Felmentették a Fekete Madonna képét eltorzító szélsőségeseket

2021. március 2. 19:45

Első fokon felmentette a közép-lengyelországi Plock városának kerületi bírósága kedden azt a három, vallási érzelmek megsértésével vádolt aktivistát, aki a czestochowai pálos kolostorban őrzött ikon, a Fekete Madonna megmásított képét mutató matricákat ragasztott ki egy helyi templom környékén.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség nem zárta ki, hogy fellebbezni fog ellene.



A három megvádolt nő 2019 áprilisában ragasztotta ki a matricákat, amelyeken a Szűzanya és a gyermek Jézus glóriáját a melegjogi mozgalmat jelképező hatszínű szivárvány helyettesítette. Az öntapadós képeket a helyi Szent Domonkos templom környékén, többek között házfalakra, de a nyilvános vécéfülkére és szemeteskukára is kitették.



A cselekedetért pénzbírság, illetve szabadságkorlátozás vagy két évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség hat hónapos szabadságkorlátozást javasolt, amelynek keretében a nőknek havi 30 óra közérdekű munkát kellene végezniük.



A bíróság azonban úgy találta: a vádlottak magatartása nem viselte a vallási érzelmek megsértésének jegyeit. Az ítélet szerint az ügyészség nem bizonyította be, hogy a vádlottak szándékosan meg akarták volna sérteni a hívő katolikusokat és megbecsteleníteni az ikont.



A bíró azzal is érvelt, hogy a három nő szándéka az LMBT-közösséghez tartozó emberek (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) támogatása volt. Utalt rá, hogy a Szent Domonkos templomban a hagyományosan húsvét idején felállított Krisztus sírját 2019-ben úgy alakították, hogy láthatóak voltak rajta az emberi bűnökre utaló feliratok, melyek között az LMBT és a gender kifejezések is szerepeltek. Az aktivisták állításuk szerint ez ellen tiltakoztak a matricák segítségével.



A húsvéti sír miatt az említett templomban a 2019-es ünnepek nagyszombatján és a feltámadás vasárnapján tiltakozók zavarták meg a szertartásokat, a köztük és a plébános között kialakult vita miatt a rendőrség beavatkozott.



Lengyelországban az utóbbi időben többször előfordult vallási jelképek, templomok megbecstelenítése, templomi szertartások megzavarása. Az esetek egy része azokkal a tüntetésekkel függ össze, amelyeket tavaly ősszel az abortuszszabályozást érintő alkotmánybírósági ítélet váltott ki. Más esetek a lengyelországi melegjogi felvonulásokhoz kötődnek. A 2019-ben pünkösd előestéjén rendezett varsói Pride menetet például egy mise-paródiával indították, amelyben a pap szerepében egy szivárványszínű ruhába öltözött aktivista lépett fel.

MTI